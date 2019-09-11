Одной из площадкой фестиваля "Круг света" в будущем может стать Новая Москва

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября, рассказали, что в будущем одной из площадок фестиваля может стать Новая Москва. Об этом в среду сообщила президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы, в принципе, исследуем, и если мы понимаем, что нам площадка нравится, то мы ее начинаем потихоньку осваивать", - сказала она, отвечая на вопрос есть ли у фестиваля планы задействовать Новую Москву.

Лифантьева подчеркнула, что фестиваль не планируют проводить в других городах. "В регионах - нет, мы, наоборот, хотим, чтобы гости из регионов приезжали, смотрели город и внутренний туризм развивался. Мы хотим развиваться в этом городе", - добавила она.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.