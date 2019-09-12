Богомолов, Диденко, Макдонах, Серебренников. Что посмотреть осенью в московских театрах

"Палачи" Гоголь-центр, режиссер — Кирилл Серебренников С 12 сентября Мартин Макдонах, автор одноименной пьесы, в первую очередь обладатель премии "Оскар" и режиссер и сценарист фильмов "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Главный герой этого произведения — бывший палач (смертную казнь отменили, а исполнители еще остались). Оказавшись без работы, он открывает паб и пытается смириться со своим статусом, ведь раньше его профессия была почетна, а теперь от этого почета у него ничего не осталось.

Серебренников адаптирует эту историю под наше время. Своим героям он даже дает русские имена. Выискивая подтексты в таком непростом сюжете, он в итоге рассуждает о ценности жизни, правосудии, обществе и справедливости. "Последние пять лет" Театр на Таганке, режиссер — Алексей Франдетти С 14 сентября "Последние пять лет" — одна из самых любимых во всем мире музыкальных историй. Наверняка вам знакома голливудская экранизация Ричарда ЛаГравенеса с Анной Кендрик и Джереми Джорданом в главных ролях. Это романтическая комедия о любви талантливого писателя и начинающей актрисы. Двое молодых людей рассказывают историю своих отношений с самого начала и до конца, пытаясь так осознать свои ошибки и причину их расставания.

Описание Спектакль "Последние пять лет" © Пресс-служба Театра на Таганке

Обладатель премии "Золотая маска" Алексей Франдетти известен своими музыкальными постановками. Он не старается кого-то удивить радикальными или необычными решениями, не заигрывается с wow-эффектами, стараясь просто рассказать реальную историю — красивую и чистую. "Похождения повесы" МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, режиссер — Саймон Макберни С 19 сентября Это опера композитора Игоря Стравинского — одного из величайших музыкантов мира, который сотрудничал с Сергеем Дягилевым и писал балеты для его "Сезонов". "Похождения повесы" неоднократно называли передовым произведением неоклассицизма. Сюжет чем-то напоминает историю Фауста Гете. Там тоже есть нежная любовь, которая может победить даже самое страшное зло, и дьявол, который творит зло руками людей праздных.

Описание Спектакль "Похождения повесы" на фестивале в Экс-ан-Провансе © Pascal Victor/ArtComPress/Пресс-служба МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Это совместная работа театра и знаменитого театрального фестиваля Экс-ан-Прованс во Франции. Можно сказать, что на сцене нет декораций, все пространство — это большая белая бумажная коробка, которая по ходу действия трансформируется в разные помещения: кабаре, квартиру в небоскребе, лес, улицу и так далее. В этой масштабной пустоте солисты — совсем маленькие, они вынуждены противостоять этой злой архаичной силе. "Пер Гюнт" Театр им. Е. Вахтангова, режиссер — Юрий Бутусов С 22 сентября Романтическая фантастическая история о похождениях простого норвежского юноши по имени Пер, о том, как он встречает на своем пути героев легенд и мифов (например, троллей) и как дома его ждет нежная и прекрасная Сольвейг (и мать, чья кончина становится, конечно, отдельным потрясением).

Произведение — сложное. Действие там разворачивается в разных локациях, в разных эпохах, много персонажей, много противоречий, смыслов, сюжетных поворотов — воплотить все это на сцене не так уж и просто. Но Бутусова не пугает риск. Он построил масштабные декорации, которые несколько раз сменяют друг друга. Большая часть — это зеркала, которые хаотично расположены на сцене. В них отражаются главные герои — их лица то неестественно красивы, то обезображены до неузнаваемости, будто зрители видят какую-то скрытую сторону. "Импресарио" С 28 сентября "Импресарио" — продюсерская компания во главе с Федором Елютиным, которая занимается адаптацией самых необычных театральных зарубежных проектов в России. Благодаря им наши зрители побывали на спектакле для двоих "Этикет" (изначально это продукт английской театральной компании Rotozaza), где всего пара зрителей, которые сидят в наушниках друг напротив друга и для каждого из них в каком-то смысле идет свой спектакль. Их самый популярный проект — Remote Moscow от Rimini Protokoll, спектакль-променад.

В этом сезоне есть уникальный шанс попасть на шоу о выборе "Кандидат". Перед входом в зал каждого зрителя снабдят специальным устройством для голосования — Power Vote. На сцене-ринге всего пять актеров. Ваша задача — в конце каждого из пяти раундов определить, кто победил, а кто должен покинуть шоу. А когда-то вы даже можете кого-то из них вернуть. Бояться не нужно, вам помогут сделать выбор — проведут пиар-акцию, расскажут о заговорах, поделятся секретами, будут давить на жалость, будут клеветать, плакать, короче говоря, делать все то, что в обычной жизни влияет на наш выбор. Конечно, это просто игра, но такой опыт может помочь проанализировать, как вы принимаете решения в своей жизни.

Второе шоу от компании — £¥€$ (ложь), где зрителям предлагают поучаствовать в экономической игре. Вы рассаживаетесь за десять игровых столов, у каждой группы есть модератор-крупье, он подскажет, что делать. В один момент у вас может быть ни гроша за душой, но в следующую секунду вы можете стать мультимиллиардером, войти в топ самых богатых людей планеты. Ставки растут, градус накаляется, на кону уже не просто игровые фишки — организаторы рекомендуют взять с собой немного наличных. "Занос" Театр "Практика", режиссер — Юрий Квятковский С 29 сентября Юрий Квятковский — обладатель нескольких премий "Золотая маска", режиссер легендарного "Это тоже я. Вербатим", поставленного вместе с мастерской Брусникина, автор монструозной интерактивной постановки "Норманск" в Центре им. В. Мейерхольда. В основе его новой работы — пьеса драматурга Владимира Сорокина, автора романа "Теллурия", спектакль по которому в прошлом сезоне представил Константин Богомолов.

Герои "Заноса" — элита, миллиардеры, которые живут на широкую ногу, сытно едят, пьют, но все время находятся в состоянии необъяснимой "безразличной усталости". Все это чем-то напоминает истории в духе "Пира во время чумы": вокруг шумные празднества, люди ведут безмятежные разговоры, роскошная жизнь, но все это пронизано предчувствием неминуемого краха, приближения какой-то архаической, безжалостной силы, против которой никто не сможет выстоять. "Так говорил Богомолов" Vegas City Рall, режиссер — Константин Богомолов 11 октября В этом году Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной, дал несколько скандальных поводов для СМИ, выпустил книжку и поставил по ней одноименный спектакль-концерт. В нем занят только один актер — Игорь Миркурбанов, один из самых любимых артистов режиссера, который и станет главным оратором и, скажем так, чтецом текста.

Эта книга, как говорит сам автор, один большой текст — о любви, о семье, размышления о жизни и смерти, надежде, правде и лжи. Там есть пространные рассуждения о самом себе, о собственной индивидуальности, а есть довольно трогательные, нежные истории, например "Сказка для Ани", где главную героиню зовут так же, как и настоящую дочь Богомолова. Как будет устроен этот спектакль, держится в секрете. Но точно можно сказать, что эпатажа, музыки и красоты там будет достаточно. "Октавия. Трепанация" Электротеатр Станиславский, режиссер — Борис Юхананов С 17 октября Этот спектакль — копродукция театра и Holland Festival, где он был впервые представлен публике в 2017 году (Амстердам). Теперь увидеть оперу есть возможность и у российских зрителей. Если вы никогда не были в Электротеатре (очень зря), то вот вам главный совет — забудьте все, что вы знали о театре до этого. Электротеатр — это всегда радикальные, масштабные постановки. Например, в "Октавии" есть большая голова Ленина, которая расположена посредине сцены, а ее лобная часть становится второй площадкой — туда поднимаются персонажи. Эта голова во время спектакля раскрывается и закрывается, демонстрируя публике разное наполнение.

Вокруг головы, конечно же, тоже идет действие. Например, на сцене появляется Терракотовая армия — роли будут исполнять добровольцы, закованные в огромные доспехи. И конечно, интересно, как эта древняя история об Октавии, голова Ленина и Терракотовая армия будут сочетаться с электронной музыкой Дмитрия Курляндского, которая иногда будет создаваться в режиме live, в зависимости от того, как сработает акустика. "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" Центр им. В. Мейерхольда, режиссер — Талгат Баталов С 22 октября Пьеса Михаила Дурненкова основана на интервью с представителям субкультуры. Судьбы этих людей сложились по-разному: кого-то из них уже нет в живых, кто-то стал банковским служащим, кто-то — чиновником.

Описание Спектакль "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" © Пресс-служба Центра имени Вс. Мейерхольда

Баталову и актерам "Июльансамбля", занятым в этом спектакле, было интересно погрузиться в эпоху 70-х. Как маленький человек может жить в мире с другой музыкой, другой эстетикой, другими принципами, внутри большой и сложной машины, где все не так, как тебе хочется? И может быть правда — хиппи развалили Союз, расшатывая его устои и живя всем вопреки? "Девушка и смерть" Театральный центр "На Страстном", режиссер — Максим Диденко С 25 октября Валентина Караваева — актриса, успевшая сыграть лишь одну звездную роль в фильме "Машенька" (1943), за нее она получила самую престижную в те времена Сталинскую премию. После этого артистка попала в автокатастрофу, которая оставила на ее лице ужасный уродливый шрам. Стало ясно — продолжать свою карьеру она не сможет. В течение 20 лет каждый день она снимала себя на любительскую видеокамеру, исполняя роли, которые уже никогда не сможет воплотить на экране. Она до последнего своего мига оставалась актрисой, но в итоге умерла в нищете, одиночестве и полном забвении.