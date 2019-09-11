Выставка "Философия общего дела. Глоссарий" открылась в московской галерее ГУМ-Red-Line

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выставка "Философия общего дела. Глоссарий", объединившая более 20 современных художников, открылась в среду вечером в московской галерее ГУМ-Red-Line. Среди прочих экспонатов посетители могут увидеть результаты акции, в ходе которой участники проекта расписали 140-метровый холст.

Выставка является частью коллективного проекта "Философия общего дела", включающего, создание общего произведения современными российскими художниками на ярмарке Cosmoscow, которая прошла 5-8 сентября, и выставку работ участников этой акции в пространстве галереи. Проект задуман его автором, Гришей Острецовым, как художественный и философский эксперимент и посвящен "взаимосвязи элементов Вселенной".

В рамках Cosmoscow художники расписали 140-метровый холст, после завершения ярмарки он был разделен на смысловые фрагменты, которые теперь можно увидеть в ГУМ-Red-Line. Также в экспозицию вошли и индивидуальные работы участников акции: они демонстрируются на мобильных стендах, которые позволяют менять сценографию выставки в течение всего времени ее работы: их положение могут менять и сами посетители, тем самым становясь соавторами экспозиции.

"Мы, как нам кажется, смогли достичь сразу нескольких задач. Во-первых, у нас была задача, как у молодой, начинающей галереи, появиться на ведущей ярмарке современного искусства Cosmoscow с оригинальным, интересным, нестандартным проектом. Поэтому мы не просто арендовали стенд и развесили несколько работ, а выступили вот в таком формате перформанса, который собрал весьма достойных, уважаемых и, как мы считаем, топовых художников нашего времени", - сказал ТАСС руководитель проекта Игорь Казаков.

Второй задачей, по его словам, стало объединение 22 очень разных авторов общей идеей. "И мы гордимся этим результатом. И завершающий штрих - все это общее дело послужило не только для репутации галереи и привлекательности ярмарки, но и для благотворительных целей, потому что все это будет продано на благотворительном аукционе", - добавил он и пояснил, что 24 сентября состоится благотворительный аукцион в пользу Фонда поддержки современного искусства Сosmoscow.

Среди участников проекта - художники Ольга Божко, Ксения Драныш, Владимир Дубосарский, Олег Елисеев и Евгений Куковеров ("ЕлиКука"), Константин Звездочетов, Алиса Иоффе, Людмила Константинова, Ирина Корина, Павел Пепперштейн и другие. Выставку можно увидеть до 24 сентября.