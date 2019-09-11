Организатор кинофестиваля в Торонто рассказала об аншлаге на первом показе фильма "Дылда"

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый показ фильма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова на 44-м Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) вызвал огромный интерес у публики. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила ведущий отборщик киносмотра Дорота Лех, которая, в частности, специализируется на отборе картин на фестиваль из Центральной и Восточной Европы.

"В первый день показа (киносеанс начался 9 сентября в 21:45 по местному времени, 04:45 мск 10 сентября - прим. ТАСС) в зале не было ни одного пустого кресла", - сказала она. "Полагаю, что картина понравилась публике, так как после завершения фильма в 00:15 (07:15 мск 10 сентября - прим. ТАСС) более 500 человек оставались в зале до часа ночи и задавали вопросы авторам фильма", - добавила Лех. Единственная российская кинолента, представленная в этом году в Торонто, будет показана еще 11 и 14 сентября. Организаторы киносмотра надеются, что эти сеансы также пройдут с аншлагом.

"Дылда" - это вторая работа режиссера Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Кинофестиваль в Торонто проходит с 5 по 15 сентября. На нем будут представлены 333 фильма из 84 стран.