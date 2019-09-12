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В Большом театре покажут балет "Сотворение мира" в честь юбилея Наталии Касаткиной

Спектакль возвращается на театральную сцену после нескольких лет перерыва

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Один из самых знаменитых балетов, созданных во второй половине ХХ века, - "Сотворение мира" Андрея Петрова покажут в четверг на Новой сцене Большого театра труппой Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Спектакль дадут в честь юбилея Наталии Касаткиной, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра классического балета.

"85 лет Наталии Дмитриевне (Касаткиной) исполнилось еще 7 июня, тогда она вместе с коллективом находилась на гастролях в Китае. Решено было, что весь нынешний сезон пройдет под знаком ее юбилея. Так что, возобновление и показ спектакля "Сотворение мира" - одно из событий, которыми Театр классического балета отмечает юбилей своего художественного руководителя - народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Наталии Дмитриевны Касаткиной, - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что "после имевшей невероятный успех премьеры в Мариинском театре с участием Михаила Барышникова в разных театрах нашей страны и всего мира было осуществлено более 60 постановок. Прекрасная музыка Андрея Петрова и изобретательная хореография Наталии Касаткиной и Владимира Василева сделали этот спектакль настоящим "любимцем публики", где бы и когда бы он ни исполнялся.

Со своей стороны, Касаткина подтвердила ТАСС, что "балет, созданный в начале 1970-х годов прошлого века, знаменит потрясающими актерскими работами". "В нем блистали несколько поколений прекрасных балерин и танцовщиков. В Мариинском театре это были Михаил Барышников, Ирина Колпакова, Юрий Соловьев, Вадим Гуляев. В труппе Театра классического балета зрители хорошо помнят исполнителей ролей в этом спектакле, в числе которых были Станислав Исаев и Владимир Малахов, Галина Шляпина и Валерия Цой", - отметила хореограф.

"Спектакль несколько лет не был в нашей афише, поэтому сегодня у нас парад дебютов. В главных партиях выступят Гаджимурад Дааев (Адам) и Галина Гармаш (Ева), это наше молодое поколение. В партии Создателя впервые выйдет на сцену ведущий солист нашего театра Артем Хорошилов. Конечно, мы волнуемся - и ждем открытий", - заявила Касаткина.

Новый Щелкунчик

Что касается новых работ, то их перечень хореограф начала со спектакля "Кракатук", который сочиняют на музыку Эдуарда Артемьева. В основе либретто - история Щелкунчика.

"Мы хотим предложить предысторию "Щелкунчика", предысторию тех событий, которые всем известны по классической версии всемирно известного балета", - пояснила свой замысел Касаткина. - Ведь в свое время из гофмановской истории Мариус Петипа выбрал для воплощения только ее финальную часть, а занимательная история о том, как же Принц стал деревянной куклой-Щелкунчиком, что происходило с девочкой Мари, Принцессой Пирлипат, какие интриги плела Королева Мышей и какую важную роль сыграл волшебный орех Кракатук, осталась только на страницах книги, не получив своего воплощения в балете".

Хореограф рассказала, что "Эдуард Николаевич Артемьев создал потрясающую авторскую транскрипцию музыки Чайковского, использовав многие темы композитора, не только балета "Щелкунчик". "Невероятно, но в творчестве Эдуарда Артемьева - это первый балет. И это будет мировая премьера, которая состоится 11 и 12 января на Исторической сцене Большого театра", - проинформировала Касаткина.

Она подтвердила, что "сейчас все мысли заняты "Кракатуком", конечно". "Но после премьеры балета Артемьева хотелось бы осуществить довольно давний наш с Владимиром Василевым замысел - поставить балет "Буря" по Шекспиру на музыку Сибелиуса", - сообщила хореограф.

По ее словам, с таким предложением к ним обращался Геннадий Николаевич Рождественский, когда в начале 2000-х годов был художественным руководителем Большого театра. "И планировалось сделать это в Большом. Тогда этот замысел не осуществился, надеюсь, осуществить его с нашей труппой. Но это уже не в юбилейном сезоне", - заключила Касаткина.

Теги
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