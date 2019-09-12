Нацтеатр Адыгеи поставит спектакль "Бунт невесток" по пьесе кабардинского автора

МАЙКОП, 12 сентября. /ТАСС/. Национальный театр Адыгеи приступил к постановке спектакля "Бунт невесток" по пьесе кабардинского драматурга Бориса Утижева, премьера запланирована на конец 2019 года, сообщил в четверг ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.

"Мы приступили в постановке комедии "Бунт невесток" кабардинского драматурга Бориса Утижева. Комедийный жанр принес ему всенародную любовь, и я верю, что спектакль будет иметь пулевой эффект. Творческий коллектив Нацтеатра Адыгеи с воодушевлением принялся за работу, премьера планируется на конец года", - сказал он.

"Бунт невесток" - национальная колоритная комедия, заводная, интересная, с яркими персонажами, что для театра большая ценность, отметил Хачегогу. Несмотря на то, что пьеса была написана Утижевым в 1980-е годы, актуальности она не потеряет никогда. Это история о вечном противостоянии поколений, непростых отношениях "отцов и детей", свекрови и невесток, пояснил Хачегогу.

Перевод пьесы с кабардинского языка на адыгейский для постановки сделала адыгская поэтесса Зарема Хакунова. Роли уже распределены, но актеры пока не разглашаются, художник работает над декорациями, уточнил художественный режиссер.

"Бориса Корнеевича (Утижева) не стало 11 лет назад, и я считаю его современным классиком с отточенным литературным языком, своим взглядом, философией. Абхазы гордятся Фазилем Искандером, народы Дагестана - Расулом Гамзатовым, один писатель или драматург представляет нацию, его произведения на все языки мира переводятся. Нацтеатр Адыгеи будет ставить спектакли по произведениям классиков - отечественных, зарубежных и не только на языке адыгских писателей", - добавил собеседник агентства.

Национальный театр Адыгеи - один из старейших на Кавказе. Знаковым является проект театра - международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг", проходящий в Майкопе с 2005 года один раз в два года.