Умер исполнитель главной роли в мьюзикле "Иисус Христос суперзвезда"

Американский певец Джефф Фенхольт, исполнитель главной роли в оригинальной версии бродвейского мьюзикла "Иисус Христос суперзвезда", умер в возрасте 68 лет. Об этом написал сын музыканта Тристан на своей странице в Facebook.

"Вчера мой отец - Джефф Фенхольт - вернулся домой, чтобы быть с Господом", - сообщил он. Фенхольт также добавил, что его отец, как и все люди, не был идеальным человеком, но познал Иисуса и посвятил свою жизнь служению.