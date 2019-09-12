Умер исполнитель главной роли в мьюзикле "Иисус Христос суперзвезда"

Американский певец Джефф Фенхольт, исполнитель главной роли в оригинальной версии бродвейского мьюзикла "Иисус Христос суперзвезда", умер в возрасте 68 лет. Об этом написал сын музыканта Тристан на своей странице в Facebook.
"Вчера мой отец - Джефф Фенхольт - вернулся домой, чтобы быть с Господом", - сообщил он. Фенхольт также добавил, что его отец, как и все люди, не был идеальным человеком, но познал Иисуса и посвятил свою жизнь служению.
Роль в мьюзикле принесла Фенхольту мгновенную славу, однако это стало пиком его карьеры. В середине 80-х он утверждал, что некоторое время являлся участником Black Sabbath. Однако гитарист группы Тони Айомми писал в своих мемурах, что дело не пошло дальше записи пары демо.
В будущем Фенхольт признавался, что перед обращением к евангелизму он страдал наркоманией. Позже он часто появлялся на христианском канале TBN.
"Иисус Христос - суперзвезда" - рок-опера британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которую впервые представили на Бродвее в октябре 1971 года. Всего Фенхольт исполнил роль Иисуса в Театре Марка Хеллингера более 700 раз.