Трегулова: экспозиция с "Черными квадратами" в Новой Третьяковке вызвала особый интерес

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Обновленная экспозиция Новой Третьяковки, где среди прочего можно увидеть залы коллекционера Костаки, художника Дейнеки, а также два "Черных квадрата" Малевича в одном пространстве, вызвала повышенный интерес посетителей. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Обновленная экспозиция Третьяковской галереи на Крымском Валу открылась около месяца назад. Впервые посетители могут увидеть в одном зале два "Черных квадрата". В коллекции галереи, как известно, находятся первый "Черный квадрат", написанный художником в 1915 году, и авторское повторение 1929 года. Также созданы отдельные залы, посвященные коллекционеру Георгию Костаки, художникам Владимиру Татлину и Александру Дейнеке.

"Новая экспозиция вызвала, как мне кажется, повышенный интерес со стороны посетителей. Скачок посещаемости виден. Понятно, что мы соотносим цифры не с теми неделями и месяцами, когда шла выставка Репина, а с аналогичными периодами предыдущего года, когда у нас происходила смена временных экспозиций", - сказала Трегулова.

Она добавила, что такая работа с обновлением постоянной экспозиции очень важна, так как это подталкивает людей к тому, чтобы приходить в музей снова и снова.

"Не только за какими-то новыми выставками, а за новыми впечатлениями и новыми акцентами, новыми подходами к показу искусства XX века. А интерес к этому искусству, мне кажется, растет, и примеров тому масса. Его присутствие в эстетике обычной, каждодневной жизни сегодня заметно, не могу не вспомнить в том числе и терминал В международного аэропорта Шереметьево в Москве, где бизнес-зал называется "Кандинский", а все общественные пространства оформлены в духе Лисицкого, Родченко или того же Кандинского", - отметила Трегулова.