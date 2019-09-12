Конкурс проекций на зданиях Москвы посвятят памяти идейного вдохновителя "Круга света"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн Классик", который представляет собой смотр видеопроекций на фасадах зданий, организаторы решили посвятить памяти идейного вдохновителя фестиваля "Круг света" Владимира Черникова, которого не стало в начале этого года. Об этом в четверг сообщила в интервью ТАСС президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева.

"[Черников] для фестиваля был идейным и инновационным вдохновителем, очень его любил. Впредь конкурс "Арт Вижн Классик" будет проходить от имени Владимира Васильевича, его имя будет увековечено таким образом. Он всегда очень интересовался этим конкурсом, <...> очень нежно относился к нему, интересовался, сколько участников, какие страны будут, <...> лично присутствовал на церемонии награждения победителей", - сказала она.

Конкурс "Арт Вижн Классик" проводится среди профессиональной и студенческой аудитории, творческих коллективов и дизайн-студий. С 20 по 24 сентября пять команд из Германии, Индонезии, Китая, России и Таиланда представят свои видеопроекции на Театральной площади, где в единый проекционный экран с использованием специальных вертикальных плоскостей соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.