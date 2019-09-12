МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея покажет осенью 2020 года выставку "Романтизм. Мечты о свободе", посвященную русскому и немецкому романтизму. В экспозицию войдут работы и современных художников - в частности, немецких мастеров Герхарда Рихтера и Ансельма Кифера, сообщила в четверг на пресс-конференции гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Осенью [2020 года] мы открываем в нашем основном, 60-м зале интереснейшую выставку, которую делаем в партнерстве с государственными музеями Дрездена, - выставку "Романтизм. Мечты о свободе", о немецком и русском романтизме", - сказала Трегулова.

По ее словам, выставка будет выстроена не хронологически, а по темам, которые были впервые осмыслены и выражены художниками эпохи романтизма, но которые сохраняют значение и смысл сегодня.

"Каждый такой раздел выставки завершается комментарием из сегодняшнего дня, это выдающиеся, великие, ныне живущие немецкие художники, такие как Герхард Рихтер и Ансельм Кифер, и очень важные русские художники, которых волнует сегодня на самом деле те же глубинные проблемы и вопросы, которые волновали художников эпохи романтизма", - добавила Трегулова.

Выставка, по ее словам, станет рассказом не только о влиянии и сосуществовании, но и о том, как две художественные школы, которые в первой половине XIX века были маргинальными по отношению к французскому искусству, первыми высказались о важнейших метафизических вопросах, остающихся актуальными и сегодня.