Пушкинский музей продлил часы работы выставки "Щукин. Биография коллекции" 14-15 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка "Щукин. Биография коллекции" в Пушкинском музее в последние дни работы, 14-15 сентября, будет открыта до 22:00. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе музея, уточнив, что ранее по выходным экспозиция была открыта до 20:00.

"В эти выходные, 14-15 сентября, она будет открыта до 22:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Жучкова сообщила ТАСС, что в музее ожидают принять около 335-340 тыс. посетителей выставки. В среднем в день на выставку приходит от 4 тыс. до 4,5 тыс. человек, то есть примерно 10 человек в минуту.

В пресс-службе музея ранее говорили, что выставка может побить рекорд 2011 года и стать самой посещаемой вплоть до выставки "Москва - Париж" 1981 года. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году - за 45 дней ее увидели 311,1 тыс. человек - это 6 тыс. 913 человек в день. Следующей идет выставка "Москва - Париж. 1900-1930" в 1981 году. В день на нее приходило по 5 тыс. 236 человек, а за весь период ее посетили 644 тыс. 28 человек. В истории современной России рекорд установила выставка работ Сальвадора Дали, которая прошла в 2011 году: за 62 дня ее посетили 270 тыс. человек, это 4 тыс. 355 человек в день.

Проект "Щукин. Биография коллекции" рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тыс. человек.