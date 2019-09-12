В Петербурге названы победители премии "Александр Невский" за 2019 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Организаторы историко-литературной премии "Александр Невский", которая отмечает в этом году 15-летие, назвали победителей за 2019 год, передает корреспондент ТАСС.

Вручение премии традиционно проводится в Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября. Премия "Александр Невский" присуждается литераторам, музейным работникам, историкам - авторам литературных произведений и музейных проектов, посвященных историческим деятелям.

"Премия "Александр Невский", которая существует уже 15 лет, очень важна. Очень важны имена, ведь именами литературных премий мы определяем вектор литературного развития России, и мы очень гордимся именами победителей, потому что это ориентиры для следующих поколений", - сказал на пресс-конференции перед церемонией вручения премии председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

В литературном конкурсе первая премия присуждена Владимиру Лапину за книгу "Цицианов" о российском военном деятеле, вторую премию получила Наталия Королева за книгу "Сергей Павлович Королев. Мой отец" об ученом - конструкторе ракетно-космических систем. Третья премия досталась Ольге Фаллер и Ольге Мальцевой, создавших книгу "Августейшие покровительницы российских полков".

Победителями музейного конкурса стали представители Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) Евгений Богатырев, Елена Потемина, Сергей Лукаш и Елена Полянская за создание музейно-архитектурного комплекса "Дом-музей И. С. Тургенева". Вторую премию получили авторы совместного проекта "Музей семьи императора Николая II в Тобольске" Фонда содействия возрождению благотворительности и милосердия "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Москва) и Тюменского музейно-просветительского объединения. Третья музейная премия присуждена сотрудникам Российского государственного военно-исторического архива (Москва) за историко-документальную выставку "Храбрейшим из храбрых".