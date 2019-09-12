В китайской столице открылась Пекинская неделя дизайна

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Российские архитекторы готовы не только строить в Китае, но и изучать китайский опыт градостроительства. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России Илья Заливухин на открытии Пекинской недели дизайна (Beijing Design Week). Это мероприятие пройдет в китайской столице до 16 сентября.

"Китай, насколько я смог увидеть, за последние 20 лет очень преуспел в развитии своих городов, - сказал Заливухин. - Перенимать опыт такого комплексного подхода, конечно, нужно".

"Россия и Китай, - продолжил он, - на протяжении 70 лет довольно много взаимодействовали, обменивались опытом в этой области. Когда-то в КНР приезжали советские метростроители, а сейчас большая китайская строительная корпорация выиграла тендер на строительство линии метрополитена в Москве", - отметил архитектор.

"Для нас перенимать опыт Китая - это и осваивать новые технологии, и экономить деньги, имея в виду не только Москву, но и Санкт-Петербург, и Екатеринбург, и Новосибирск", - полагает он. С другой стороны, продолжил специалист, "можно и российских архитекторов приглашать в Китай, это был бы отличным примером культурных обменов". "Мне очень хотелось бы поработать в Китае, использовать накопленный в России опыт, перенять китайский опыт, в том числе - в области градостроительства. В таком обмене всегда рождается что-то интересное", - заключил Заливухин.

Русский стиль в интерьере демонстрирует автор оригинальных светильников Ольга Миккова, которая приехала в Китай впервые. Ее работы уже привлекли большое внимание посетителей.

"Есть мнение, что Хохлома с ее традиционной росписью - красной, желтой, зеленой - не вписывается в современный интерьер. Я же своими изделиями - в данном случае, светильниками - стараюсь доказать обратное, используя именно хохломские мотивы. Коллекция получилась и традиционной, и очень современной. Китайские посетители нашего стенда подходят, фотографируют, восхищаются, спрашивают, где можно купить, достать подобные вещи", - рассказала дизайнер. Возможно, полагает она, китайцев привлекает именно сочетание любимых ими красок - красной, золотой - с необычной формой светильников, напоминающих "луковки" церковной архитектуры. "Конечно, интересно сочетать разные национальные культуры. Но моя идея - поддержать российское, сделать предметы, которые будут обращать внимание своей "русскостью", чертами нашей культуры", - делится своими мыслями Миккова.

Официальным партнером стенда выступает завод "Кубань-Вино" - одно из крупнейших предприятий России по производству вин, продукцию которого могли отведать гости первого дня Пекинской недели дизайна. "Мы работаем в Китае уже пять лет, работаем и на севере, и на юге страны, например, открыли в южнокитайском Шэньчжэне свой Винный дом, предлагаем вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель завода в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) Геннадий Амосов. В планах - создать целую сеть Винных домов в Китае, где можно не только приобрести вино, но и продегустировать различные вина вместе с блюдами, поучаствовать в тематических мероприятиях. Этот проект призван способствовать развитию торговых и культурных связей, продвижению самого бренда российского вина за рубежом.

"Мы участвуем в выставочном проекте Пекинской недели дизайна со своим павильоном (Moscow Design Pavilion), который впервые официально представляет московскую индустрию дизайна", - сказала председатель гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна при Московской торгово-промышленной палате, директор Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова. "Для нас это не только выставка, но и бизнес-миссия. Мы намерены обговорить и подписать с китайскими организаторами соглашение по программе "Москва - город-гость Пекинской недели дизайна 2021/2022", обсудить проведение в следующем году Дней китайского дизайна в Москве", - поведала куратор российского стенда.

Участие россиян в нынешней Пекинской неделе дизайна проходит при поддержке правительства Москвы в рамках единой программы развития стратегического партнерства столицы России с Пекином и приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.