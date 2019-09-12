Участникам "Квартета И" и Ирине Понаровской присвоили звания заслуженных артистов России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоены артистка балета Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш, актриса Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова Дарья Мороз, эстрадная певица Ирина Понаровская, а также артисты театра "Квартет И" Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин", - говорится в сообщении.

Церемония состоялась в Российском фонде культуры. "Государственные награды - это всегда очень приятно, но главная награда для вас - любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей. Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. То, что делаем мы сейчас от имени президента, - фиксация этой любви. Это очень радостный день. Я очень благодарен всем вам", - цитирует пресс-служба министра.

Другие награды

Орденами Дружбы награждены кинорежиссер киноконцерна "Мосфильм" Андрей Малюков, артист-вокалист Государственного академического Большого театра России Владимир Маторин и скульптор Георгий Франгулян.

Орденом Почета награждены главный художник Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Арефьев, художник Николай Боровский и другие. Медаль Пушкина получила артистка Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Вера Алентова.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечены председатель Московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов и режиссер-постановщик Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николай Лекарев. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Владимир Мединский вручил артисту Московского академического театра им. Владимира Маяковского Расми Джабраилову, режиссеру-постановщику Московского академического театра им. Владимира Маяковского Юрию Иоффе, а также профессору кафедры Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ирине Коженовой.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени отметили профессора ВГИК Бориса Неменского и артиста оркестра ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудия Ходжояна. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили художественного руководителя Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" Светлану Безродную и артистку Государственного академического Малого театра России Алефтину Евдокимову.

Звания "Заслуженный художник Российской Федерации" удостоены художник-постановщик театра кукол имени Образцова Виктор Никоненко и дизайнер Игорь Чапурин. Благодарности президента РФ Владимир Мединский вручил актрисе Ингеборге Дапкунайте и заместителю директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Эдите Исаакян.