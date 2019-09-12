Творческие коллективы Северного Кавказа выступили в летнем театре Варны

ВАРНА /БОЛГАРИЯ/, 12 сентября. /ТАСС/. Творческие коллективы и сольные исполнители в четверг выступили на сцене летнего театра в Морском парке болгарского города-курорта Варна на черноморском побережье в рамках фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Уверен, что заразительное кавказское гостеприимство, которое мы продемонстрируем сегодня на сцене этого театра, не оставит вас равнодушными. А лучше слов наше гостеприимство покажут песни и танцы", - сказал на церемонии открытия концерта генеральный директор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

Ведущие артисты северокавказских регионов выступили с танцевальными номерами, а также познакомили болгарскую публику с песнями народов Северного Кавказа, на территории которого проживают более 30 национальностей.

Еще один концерт под открытым небом артисты дали в четверг на территории курорта "Золотые пески" - одного из самых крупных в Болгарии. Всего за время "Недели Северного Кавказа в Болгарии" исполнители выступили с тремя концертами. 11 сентября они исполняли кавказские национальные песни и танцы на сцене древнего амфитеатра в исторической части города Несебр. В рамках знакомства с историей и культурой Болгарии северокавказская делегация посетила в городах Бургас, Несебр и Варна местные достопримечательности.

Задачи фонда "Посети Кавказ"

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Цель мероприятия - представить деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.

Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Болгарии на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, он занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.