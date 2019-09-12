Всероссийский конкурс артистов балета стартует в Ярославле

ТАСС, 13 сентября. Вечер одноактных балетов в исполнении театра "Москва" даст в пятницу старт Всероссийскому конкурсу артистов балета и балетмейстеров в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба организаторов смотра.

"В 19:00 в Большом зале Концертно-зрелищного центра состоится торжественное открытие конкурса, в программе которого - вечер одноактных балетов "Транскрипция цвета" (хореограф - Хуанхо Аркес, композитор - Джон Адамс) и "Эквус" (хореографы - Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев, композитор - Алексей Айги) в исполнении Театра балета "Москва", - говорится в анонсе смотра.

В этот же день начнет работу выставка балетной фотографии Александра Панкова, в портфолио которого работы с крупнейших международных балетных фестивалей и конкурсов. "Я очень люблю кино. И балет всегда ассоциировался у меня с его изначально немой формой. В этом смысле можно сказать, что танец ведет меня на поиски "кинематографических" кадров, но также дает возможность расти в понимании языка тела", - процитировали фотографа в пресс-службе.

Внеконкурсную программу дополнят выступления артистов Детского музыкального театра им. Сац, Большого театра России, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и обширная образовательная программа с лекциями и мастер-классами, показы фильмов "Большой" Валерия Тодоровского и "После тебя" Анны Матисон.

В этом году в конкурсе примут участие исполнители по специальности "современный танец в музыкальном театре". Просмотры тех, кто успешно прошел первый этап, стартуют 15 сентября в двух группах: младшей (от 14 до 18 лет) и старшей (от 19 до 35 лет включительно). Итоги будут подведены 18 сентября, лауреаты примут участие в гала-концерте.

В состав жюри, которое возглавит народный артист СССР Юрий Григорович, вошли ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка РФ Марина Леонова, главный балетмейстер - художественный руководитель театра "Кремлевский балет", народный артист РФ Андрей Петров, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Константин Иванов и другие.

О конкурсе

Первый Всесоюзный конкурс артистов балета и балетмейстеров прошел в Москве в 1965 году. В разные годы жюри возглавляли такие знаменитые балетмейстеры и хореографы, как народный артист СССР Игорь Моисеев, народный артист СССР Юрий Григорович, народный артист РСФСР Петр Гусев, народная артистка СССР Софья Головкина. В 2013 году Григорович выступил с инициативой возрождения конкурса.

Учредители конкурса - правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ. Организатор - "Росконцерт". Смотр проходит ежегодно, четырехлетним циклом, по специальностям "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре" и "Артисты балета".