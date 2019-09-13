Рабочая группа одобрила проект бюро "Спич" для культурного кластера в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа в качестве архитектурного облика объектов культурно-образовательного и музейного комплекса в центре Владивостока на улице Аксаковской одобрила проект российского архитектурного бюро Speech ("Спич"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда "Национальное культурное наследие".

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент отметил важность строительства такого центра во Владивостоке.

"Комплекс на улице Аксаковской заслуживает особого внимания, так как находится на главной видовой площадке города. Изначально рассматривалось несколько проектов, все они выносились на рабочую группу с участием представителей профильных ведомств региона. <...> Архитектурная концепция, предложенная компанией "Спич", была одобрена и рекомендована к детальной проработке, так как итоговые решения данного бюро обладают большим количеством преимуществ, ясной концепцией, соответствуют градостроительным требованиям по высотности зданий и в большей степени отвечают запросам общественности города Владивостока", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что заседание рабочей группы администрации Владивостока по вопросу принятия архитектурной концепции Культурного центра, на котором получила одобрение эта концепция, прошло при участии врио вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаила Петрова, члена Приморского отделения Союза архитекторов России Александра Котлярова и многих других. Теперь предстоит еще ряд процедур по окончательной доработке облика центра, в частности, градостроительный совет фонда.

В основе проекта архитектурного бюро "Спич" - образ парусника, нос которого будто вздымается над городом. Комплекс в этом проекте состоит из нескольких зданий, спроектированных таким образом, чтобы использовать максимум солнечного света и создать ощущение свободного пространства. Среди других вариантов был проект генерального директора архитектурной группы Asymptote Architecture американца Хани Рашида, состоящий из комплекса футуристичных зданий.

Московское бюро "Спич" обладает рядом премий, в том числе, премией Москвы в области архитектуры и градостроительства, European Prize for Architecture 2018 и другими. Это бюро спроектировало инновационно-культурный центр на острове Русском, строительство которого с 2016 года несколько раз останавливалось и до сих пор не завершено. Именно его макет комплекса зданий на Аксаковской был продемонстрирован гостям ВЭФ в павильоне Приморского края на выставке "Улица Дальнего Востока".

Культурный кластер

Помимо комплекса зданий, в центре Владивостока объекты создаваемого культурно-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке будут также располагаться на острове Русском.

"На острове Русский разместится крупнейший в России кампус творческих вузов - Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ) с жилыми пространствами, водно-спортивным комплексом, общеобразовательным центром и двумя учебными театрами", - уточнили в пресс-службе фонда "Национальное культурное наследие".