Фильм "Герой" с Александром Петровым выйдет в прокат в Германии и Великобритании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фильм "Герой" с Александром Петровым в главной роли в конце сентября выйдет в прокат в Германии и Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе дистрибьютора российского кино за рубежом, кинопрокатной компании KinoKartina.TV.

Европейская премьера картины Карена Оганесяна пройдет 26 сентября в Мюнхене, в этот же день лента выйдет и в российский прокат. "Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Притяжение", "Гоголь") лично представит фильм, - отметили в пресс-службе. - Сразу после премьерного показа "Герой" выходит в широкий прокат - фильм будет показан в Германии и Великобритании".

По сюжету киноленты, 15 лет назад Андрей (Александр Петров) под руководством своего отца, полковника Родина (Владимир Машков), прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей остался в Европе. Также в фильме сыграла Светлана Ходченкова.

"Первая наша премьера в Лондоне также была связана с проектом, где снимается Владимир Машков - это был показ фильма "Миллиард", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора компании-дистрибьютора Ольги Рогаченко. - С Александром Петровым у нас совсем скоро предстоит еще одна европейская премьера - фильм "Текст". В российский прокат картина выйдет 24 октября.