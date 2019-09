Балет Эйфмана привез в Шанхай постановки "Анна Каренина" и "По ту сторону греха"

ШАНХАЙ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, находящийся в Китае с первыми для коллектива в этом сезоне зарубежными гастролями, с успехом показал в Шанхае хорошо знакомую местной публике постановку по роману Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина", с которой коллектив уже выступал как в Шанхае, так и в Пекине. Представление прошло в четверг на сцене Центра восточного искусства в новом районе Пудун.

"Мы много раз уже бывали в Китае и на этой площадке, где мы с вами находимся, в Шанхае, выступаем уже в третий раз. Что интересно, мы вновь привозим сюда балет "Анна Каренина", который впервые здесь был показан четыре года назад, потом еще раз два года назад", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель художественного руководителя по гастролям и внешним связям театра Герман Гуреев. По его словам, на включение этого спектакля в программу настояли китайские организаторы гастрольного тура.

"У нас сложилась такая творческая формула, что мы привозим балет "Анна Каренина" и новый спектакль каждый раз", - рассказал он, уточнив, что таким новым спектаклем для Шанхая станет в этот раз постановка под названием "По ту сторону греха" по роману Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы", которую местная публика получит возможность увидеть 14 и 15 сентября. Гуреев напомнил, что этот балет был показан в Пекине в 2018 году на фестивале.

Нынешний гастрольный тур коллектива по Китаю начался 5 сентября. До Шанхая были выступления в городе Тяньцзинь. Далее программа включает показы в городах Нанкин и Гуанчжоу. Гастроли продлятся до 8 октября.

Фестиваль в Пекине

Завершающей остановкой этого гастрольного тура станет Пекин, где, как сообщил Гуреев, с 1 по 8 октября состоится целый фестиваль, посвященный театру балета Бориса Эйфмана. "Мы там представим впервые в Китае новый балет "Чайковский. PRO et CONTRA", - рассказал он. Гуреев добавил, что Борис Эйфман сам приедет в Пекин и будет открывать этот фестиваль.

Гуреев обратил внимание на то, что в этот раз выступления коллектива в Пекине совпадают с отмечаемой 1 октября 70-й годовщиной образования КНР. По всей стране будут объявлены недельные выходные и, как он сказал, коллектив из Санкт-Петербурга станет частью этой праздничной атмосферы.

В общей сложности в Пекине состоится шесть показов. "Это особенная ситуация, потому что впервые мы привозим в Китай три названия. Мы практически никуда не привозим больше двух названий на гастроли по разным причинам", - сообщил Гуреев, уточнив, что китайская сторона попросила именно три постановки, чтобы был настоящий фестиваль.

Интерес к коллективу в Китае

"Китайская аудитория очень хорошо воспринимает балет и то искусство, которое представляет наш театр. Особенно, мне кажется, им действительно очень интересно что-то на стыке традиций русского балета и психологического драматического театра - тот уникальный сплав, который представляет наша труппа", - сказал Гуреев.

Говоря о том, что отличает труппу от других в восприятии китайской аудитории, Гуреев констатировал то, что китайцы очень трепетно и с большим воодушевлением воспринимают живого, эмоционального артиста на сцене.

"Мне кажется, что с развитием и постоянным укреплением культурных в том числе связей между Россией и Китаем перспективы и потенциал их далеко не исчерпаны и все это будет только набирать обороты", - полагает Гуреев.

Гастроли в Шанхае

В прошлый раз коллектив был на гастролях в Шанхае в 2017 году. Во время того тура, который также включал в себя Пекин, театр балета Эйфмана впервые показал местной публике постановку "Роден, ее вечный идол", посвященную судьбе и творчеству скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Ранее эта постановка с большим успехом шла на ведущих театральных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Парижа, Лондона, Берлина, Вены, Мадрида, Будапешта и других городов мира.

Как сообщил Гуреев, коллектив уже получил приглашение выступить в следующем году в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине. В Шанхай же планируется привезти балет "Чайковский. PRO et CONTRA" и спектакль Up & Down по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна".