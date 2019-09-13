В Крыму впервые за 30 лет отремонтируют сельские дома культуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Дома культуры, расположенные в крымских селах, отремонтируют до конца 2019 года в рамках нацпроекта. Об этом сообщила министр культуры республики Арина Новосельская ТАСС в четверг .

"До конца года в Крыму, в рамках нацпроекта, будет отремонтировано пять сельских домов культуры. Ремонт в первом из них, расположенном в селе Краснолесье Симферопольского района, будет завершен к 1 ноября этого года", - сказала Новосельская.

По словам министра, ремонт четырех домов культуры в селах Ароматное Белогорского, Орехово и Молочное Сакского и Пионерское Симферопольского районов закончится в конце декабря. Последний раз капремонт в них проводился еще во времена СССР, около 30 лет назад. Власти закупят кулисы, зрительские кресла, световое и звуковое оборудование.

Новосельская также сообщила, что на базе большого концертного зала Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского будет создан виртуальный концертный зал. Министерство культуры республики выделило на это из регионального бюджета в 2019 году 3,5 млн. руб. Открытие пройдет в ноябре 2019 года.

Нацпроект "Культура" состоит из трех проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей, из которых 84 млрд пойдут на "Культурную среду".