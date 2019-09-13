В музыкальном шоу "Голос 60+" примет участие 91-летняя певица

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Голос 60+" начнется в пятницу в эфире Первого канала, самой возрастной участнице 91 год. Об этом сообщила в пятницу дирекция общественных связей канала.

"К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья старше 60 лет. Самой возрастной участнице - 91 год", - говорится в сообщении.

Наставниками второго сезона проекта выступят Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев.

"По правилам конкурса во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по 4 исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона", - отмечается в сообщении.

В финале "Голос 60+" перед началом голосования будет представлен новый механизм учета голосов, который обещали подготовить после скандала в шестом сезоне шоу "Голос. Дети".

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. В первом сезоне "Голос 60+" победу одержала заслуженная артистка России Лидия Музалева из команды Пелагеи.