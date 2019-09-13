Parisien: посетитель Центра Помпиду порезал ножом картину Даниеля Бюрена

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Один из посетителей парижского Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду порезал ножом картину французского художника Даниеля Бюрена. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, человек успел сделать несколько крупных порезов на дорогостоящей картине. Задержанный был помещен под стражу. Он не дал никакого объяснения своему поступку. По данным газеты, в ближайшее время будет проведено его психиатрическое обследование.

Концептуальные картины Бюрена высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. Так, в 2016 году полотно площадью в 4 кв. м было продано на парижской международной ярмарке современного искусства за €1,2 млн. Многие картины Бюрена представляют собой чередование вертикальных полос равной ширины и двух выбранных им цветов.