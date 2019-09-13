Во Владивостоке открылся 17-й кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, актеры Майкл Мэдсен и Константин Хабенский, режиссер Борис Грачевский и другие деятели кино прошли в пятницу по синей ковровой дорожке на открытии 17-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке.

"Что говорить, когда столь значительные, высокие лица посетили наш край? - приветствовал участников и гостей фестиваля его директор Ефим Звеняцкий на Приморской сцене Мариинского театра. - Мы стали столицей Дальнего Востока. Теперь я хочу, чтобы мы стали столицей дальневосточного кино".

По традиции, фильмов открытия на этом фестивале будет два: "Выше неба" российского режиссера Оксаны Карас и "Гангстер, коп и дьявол" южнокорейского режиссера Ли Вон Тхе. Программа смотра состоит из 17 секций, развернуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона.

Жюри международного конкурса под председательством российского режиссера Анны Меликян оценит фильмы, созданные кинематографистами из Вьетнама, Китая, Кореи, США, Чили, Японии и других стран АТР. Россию в конкурсе представляют три ленты: "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Большая поэзия" Александра Лунгина - в полном метре, "Топливо" Михаила Архипова - в коротком.

В конкурсную программу входят по десять короткометражных и полнометражных кинолент, произведенных в АТР в текущем году. Каждый год количество поступающих заявок увеличивается. В разные годы фестиваль знакомил своего зрителя с фильмами из Австралии, Китая, КНДР, Лаоса, России. Большое внимание в ходе фестиваля уделяется ретроспективам выдающихся кинорежиссеров.

По информации пресс-службы фестиваля, за предыдущие 16 лет на "Меридианах" было показано около 2,5 тыс. лент, которые посмотрели свыше миллиона зрителей.