{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Картины из коллекции Эрмитажа впервые представят в Оренбурге 18 октября

Жители и гости региона смогут увидеть произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/ Произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа представят в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, сообщается в пятницу на сайте Министерства культуры и внешних связей региона.

"18 октября впервые в Оренбуржье откроется выставка картин из Эрмитажа. 41 полотно всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа будет представлено в Оренбургском музее изобразительных искусств. В составе экспозиции - произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков", - говорится в сообщении.

В частности, посетителям выставки представят натюрморты голландских и фламандских живописцев: Яна Брейгеля, Юриана ван Стрека и Яна ван ден Хекке.

По данным министерства, мероприятие организуют в рамках культурной платформы "Арт-окно" - проекта благотворительного фонда бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Теги
РоссияОренбургская область
Кинофестиваль и урбанистический форум пройдут на Неделях Северных стран в Петербурге
Гости мероприятия также смогут посетить лекции, мастер-классы и иммерсивное шоу
Читать полностью