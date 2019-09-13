Картины из коллекции Эрмитажа впервые представят в Оренбурге 18 октября

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/ Произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа представят в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, сообщается в пятницу на сайте Министерства культуры и внешних связей региона.

"18 октября впервые в Оренбуржье откроется выставка картин из Эрмитажа. 41 полотно всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа будет представлено в Оренбургском музее изобразительных искусств. В составе экспозиции - произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков", - говорится в сообщении.

В частности, посетителям выставки представят натюрморты голландских и фламандских живописцев: Яна Брейгеля, Юриана ван Стрека и Яна ван ден Хекке.

По данным министерства, мероприятие организуют в рамках культурной платформы "Арт-окно" - проекта благотворительного фонда бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".