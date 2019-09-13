"Снежную королеву" и другие проекты российской студии Wizart покажут в 60 странах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Проекты воронежской мультипликационной студии Wizart, среди которых мультфильмы "Снежная королева" и "Волки и овцы", покажут в 60 странах мира. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Toronto International Film Festival (TIFF) в этом году стартовал очень продуктивно. Переговоры с давними партнерами дали свои плоды в виде подписанных соглашений о релизах. По результатам всех совершенных сделок новые проекты Wizart увидят зрители еще в 60 странах. Помимо уже известных во всем мире "Снежной королевы" и "Волки и овцы", в этом году мы представим байерам и совершенно новые: сериал "Снежная королева: Хранители чудес" и полные метры "Гензель и Греттель" и "Руслан и Людмила", - цитирует пресс-служба генерального продюсера студии Wizart Юрия Москвина.

DVD релиз третьей части франшизы о "Снежной королеве" состоится в Великобритании в ноябре этого года. Чуть позже зрители Соединенного Королевства смогут увидеть в кинотеатрах фильм "Снежная Королева: Зазеркалье". В Австралии и Новой Зеландии в январе 2020 года смогут посмотреть фильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей". Компании Африки и Латинской Америки также подписали соглашения о дистрибуции проектов студии Wizart.

Toronto International Film Festival (TIFF) - крупнейший в Северной Америке киносмотр, входит в "большую тройку" мировых кинофестивалей. В рамках события для профессионалов индустрии ежегодно работает деловая программа и кинорынок. В 2019 году фестиваль проходит с 5 по 15 сентября.