Песня группы Queen вошла в программу "Культурный норматив школьника"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Музыкальная композиция "Богемская рапсодия" британской рок-группы Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте Министерства культуры РФ.

Для школьников будет утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Целью проекта является определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Из представленных перечней школьники самостоятельно будут выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и т. д. Содержание норматива определено количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

"В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению "Зарубежная музыка" вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody", - говорится в материале. Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней "Smells like teen spirit", Pink Floyd с композицией "Money", The Beatles с "All you need is love" и ABBA с "Dancing queen".

Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы для школьников", которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, начнется с 1 сентября 2019 года в 11 пилотных регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области). Официальный старт программы будет дан 1 октября.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.