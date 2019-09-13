Сроки ввода нового здания эрмитажной библиотеки в Петербурге сдвинулись на 2023-2024 годы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сроки ввода нового здания библиотеки в комплексе эрмитажного фондохранилища в Старой Деревне в Санкт-Петербурге сдвинулись на 2023-2024 годы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Первоначально новое здание в форме стеклянного куба предполагалось ввести к 2020 году, но из-за проблем с подрядчиками стройка затянулась.

"Там забито свайное поле, нам его сдали, сейчас начинается следующий этап - будем объявлять конкурс на строительство куба, фундамент закончен. Я думаю, это 2023-2024 год, это не быстро. Еще предыдущее здание не сдано", - пояснил Богданов.

Строительство 13-этажного здания Большой Эрмитажной библиотеки в форме куба, закрытого рельефным стеклянным фасадом, ведется в рамках развития реставрационно-хранительского центра "Старая деревня". Сдача объекта изначально была запланирована на 2019 или 2020 год. В июле 2017 года Государственный Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком строительства нового здания - компанией "Мехстройтранс" из-за нарушения сроков исполнения работ, затем выбрал нового подрядчика для обустройства свайного поля.

Комплекс фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне начали создавать в 1990 году. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй пять зданий, в которых размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса. Формирование комплекса должно завершиться строительством 13-этажного стеклянного куба площадью 51,5 кв. м по проекту голландской мастерской OMA под руководством Рема Коолхааса.