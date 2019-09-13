Фестиваль старейших российских театров открылся в Калуге постановкой из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Седьмой всероссийский фестиваль "Старейшие театры России в Калуге" открылся в пятницу спектаклем "Отцы и сыновья" петербургского Театра на Литейном. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор калужского областного драматического театра и организатор фестиваля Александр Кривовичев.

"Фестиваль открылся. Сегодня мы смотрим постановку Театра на Литейном "Отцы и сыновья". Это очень интересная версия романа Тургенева "Отцы и дети", - сказал он.

Всего в афише фестиваля 2019 года 15 спектаклей из Вологды, Рязани, Твери, Астрахани и других городов. Основная ценность этого фестиваля в том, отметил директор драмтеатра, что всем театрам-участникам больше 100 лет. Так, Театр на Литейном был основан в 1909 году, Нижегородский академический театр драмы им. М. Горького - в 1798 году, Рязанский областной театр драмы - в 1787 году.

Каждый год победителей фестиваля награждают уникальными бронзовыми статуэтками, выполненными на заказ. Каждый фестиваль они разные, отметил Кривовичев. Неизменна только та, что присуждается в номинации "моноспектакли" - бронзовая маска.

"Старейшие театры России в Калуге" - один из крупнейших российских фестивалей. Он проводится на средства Министерства культуры РФ и бюджета Калужской области.

Первый фестиваль "Старейшие театры России в Калуге" состоялся в 2002 году. 17 лет назад, в день открытия первого фестиваля, недалеко от калужского драматического театра установили первый в мире памятник театральному зрителю - скульптуру девушки в человеческий рост с табличкой: "Нет лишнего билета?". Для участия в фестивале допускаются театры, которые существуют более 100 лет. Каждый из театров участников может представить только одну постановку, исключение сделано только для театра-хозяина.