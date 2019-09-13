Спектакль для детей впервые включен в фестиваль "Золотая маска" в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Постановка, рассчитанная на школьную аудиторию, впервые вошла в программу фестиваля "Золотая маска" в Ульяновской области. Ей стал спектакль театра юного зрителя из Хабаровска "Цацики идет в школу", сообщил в пятницу журналистам заместитель директора Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Ярослав Андронов.

"В этом году удалось привезти и показать ульяновскому зрителю спектакль хабаровского театра юного зрителя, который предназначен для детей школьного возраста, под названием "Цацики идет в школу". <...> Спектакль детского формата впервые за все время сотрудничества с фестивалем был привезен", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Показ спектакля состоялся в Драматическом театре имени А.Н. Островского в городе Димитровграде и на сцене театра юного зрителя "Nebolshoy театр" в Ульяновске. В основу постановки положена серия книг шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем.

Главный герой - семилетний мальчик Цацики - впервые идет в школу и сталкивается в новом для него мире с рядом проблем - предвзятостью учителей, травлей одноклассников, стеснительностью при общении с девочками. Помочь справиться с трудностями ему помогает вторая главная героиня - Мамаша. Особенность постановки в выборе декораций: на сцене во время действия лишь один огромный стул. Всех героев спектакля играют несколько актеров, которые перевоплощаются в разные образы.

Итоги смотра

Андронов также сообщил, что смотр всего посетили свыше 3 тыс. зрителей. "Это первый фестиваль с 2013 года, когда у нас получилось привезти сразу шесть названий спектаклей из четырех театров. Это театр имени Маяковского, театр "Около дома Станиславского", московский ТЮЗ и хабаровский ТЮЗ. Четыре театра привезли шесть названий, и это все смогли посмотреть более 3 тыс. зрителей", - сказал он.

По словам Андронова, в 2020 году постановки могут представить и в других населенных пунктах области. "Возможность расширить географию на следующий год будет однозначно, потому что сейчас губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, при чьей поддержке проходит этот фестиваль, большое внимание уделяет развитию домов культуры в наших муниципальных образованиях. Если тот или иной спектакль "Золотой маски" будущего года будут удовлетворять технические характеристики той или иной площадки в муниципальных образованиях, то это будет обязательно сделано", - отметил он.

Фестиваль в этом году открылся 5 сентября, а завершил его программу спектакль "Вариации тайны" Московского театра юного зрителя. В центре сюжета - два героя, которых связывают чувства к одной женщине. У каждого из них своя философия, свой взгляд на жизнь и свое восприятие любви. "Это спектакль в постановке без преувеличения легендарного режиссера Кама Гингаса, в котором заняты народные артисты Игорь Гордин и Валерий Баринов", - добавил Андронов.

Фестивальная афиша включила шесть спектаклей. Их показы организованы в двух театрах Ульяновска - драматическом театре имени И. А. Гончарова и театре юного зрителя "Nebolshoy театр", а также в Драматическом театре имени А.Н. Островского в городе Димитровграде. В программу включены постановки московских театров имени Владимира Маяковского, "Около Дома Станиславского", МТЮЗа и хабаровского Театра юного зрителя.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии.

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