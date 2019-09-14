В музее-усадьбе Архангельское пройдет фестиваль итальянской культуры

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль итальянской культуры Тьеполо-fest III состоится в музее-усадьбе Архангельское в Красногорске, в течение двух дней гости фестиваля смогут посетить тематические мастер-классы и увидеть показ итальянских костюмов, сообщили в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.

"14 и 15 сентября ожидается одно из самых ярких событий золотой осени - ежегодный фестиваль итальянской культуры Тьеполо-fest III, который пройдет в старинной усадьбе Архангельское. В течение двух дней гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу настоящей Италии с ее яркими красками, зажигательной музыкой, танцами, ароматами, вкусной кухней и солнечным настроением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль посвящен представителю венецианской школы живописи Джованни Баттиста Тьеполо. Во время фестиваля гости смогут посетить тематические мастер-классы, интерактивные развлечения, лектории, выставки, детскую зону, фудкорт, арт-маркет, авторский квест по парку, фото-интерактивы. Кроме того, организаторы подготовили конкурсы, танцы и шоу итальянского бродячего театра, к которому может присоединиться каждый посетитель фестиваля. Также во время фестивальной программы запланирован показ итальянских костюмов.

"В дни фестиваля Тьеполо-fest III зрители смогут услышать максимум итальянской музыки - от произведений эпохи Барокко до современного звучания и DJ mash-up. Для гостей фестиваля пройдут мастер-классы по историческому и современному итальянскому танцу, концерты классической музыки в "Колоннаде", - отмечается в материале.

В пресс-службе также добавили, что одна из зон на фестивале будет отведена художникам, которые покажут свои произведения живописи и прикладного искусства, а гости смогут научиться рисовать пейзажи, портреты и карикатуры.