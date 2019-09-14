Фестиваль уличных спектаклей "Театральные экзерсисы" открылся в Пензе

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль уличных спектаклей "Театральные экзерсисы", в котором принимают участие около 50 коллективов, открылся в субботу в Пензе. Фестиваль планируется сделать ежегодным, сказал на церемонии открытия зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

"В субботу, 14 сентября, родился фестиваль "Театральные экзерсисы". Я уверен, что он будет ежегодно проходить в сентябре на наших площадках. На первом фестивале более 50 театральных, хореографических, музыкальных, цирковых коллективов представят свое творчество на 10 площадках", - отметил Ягов.

Однодневный фестиваль, который проводится в рамках Года театра, открылся театрализованным шествием участников, которое прошло по центральной площади Пензы - площади Ленина, улице Московской и завершилось у драматического театра, где состоялась церемония открытия. Площадки фестиваля работают вдоль главной пешеходной улицы города - Московской, сцены и подиумы установлены на площадях, в скверах, у торговых центров.

"Если обратиться к истории театра, то ведь театр вышел с площади, с улицы и мы пытаемся вернуть это ощущение праздника, радости. Уличные театры очень популярны во многих странах, и я надеюсь, что в дальнейшем фестиваль станет международным. Самое главное, что у всех театров - не только у профессиональных, но и самодеятельных, которые участвуют в "Театральных экзерсисах", есть возможность показать свое творчество [жителям города] в Год театра", - сказал журналистам художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков.

Как отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, участниками "Театральных экзерсисов" стали профессиональные и любительские театры и студии из районов Пензенской области, Пензы, Заречного, Нижнего Ломова, Бессоновки. В числе участников - Пензенский областной драматический театр им. Луначарского, который представит постановку "Бременские музыканты", экспериментальный Театр доктора Дапертутто, который во дворе мемориального дома Всеволода Мейерхольда покажет премьеру - "Каприччио на темы Гофмана" и другие коллективы.

"Каждый театр покажет то, что можно адаптировать для широкого, открытого пространства", - отметила Курдова, уточнив, что в программе фестиваля есть как спектакли для детей, так и постановки, рассчитанные на взрослую аудиторию.