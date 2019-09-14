В Токио открылась выставка фотографий, посвященная истории отношений России и Японии

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий, посвященная истории двусторонних отношений России и Японии, открылась в субботу в японской столице в комплексе "Хибия мидтаун". Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Это интересная возможность через искусство фотографии познакомиться с историей отношений двух стран, которая насчитывает множество непростых моментов. Тем не менее все из них очень яркие и насыщенные и заслуживают своего места на стенде. Каждый найдет здесь для себя что-то свое. Многим, к примеру, нравится снимок космонавта Юрия Гагарина во время его поездки в Японию", - рассказал ТАСС один из организаторов выставки.

Экспозиция разделена на три части: "Знакомство", "Конфликт, сотрудничество, война", "Развитие связей в послевоенный период". В первой из них собраны фотографии событий, связанных с зарождением истории российско-японских отношений в середине 19 века, вторая повествует о Русско-японской войне 1904-1905 годов, периоде после нее и Второй мировой войне, а третья посвящена послевоенному и современному периоду. К примеру, здесь можно ознакомиться с кадрами переговорного процесса, который привел к подписанию Совместной декларации 1956 года.

Помимо фотографий на выставке, приуроченной к перекрестному Году культуры России и Японии, также демонстрируются кадры из снятого недавно фильма про Русско-японскую войну "В плену у сакуры". В нем рассказана история российских военнопленных, которые жили в лагере в районе японского города Мацуяма.

Иллюстрации и снимки для выставки были предоставлены с японской стороны информационным агентством Kyodo, Историографическим институтом Токийского университета, Японским фондом фотографии и дипломатическим архивом МИД Японии. С российской стороны материалы предоставили информационное агентство ТАСС, международное информагентство и радио Sputnik. Выставка продлится до 23 сентября.

В рамках перекрестного года Россия и Япония провели более 700 совместных мероприятий, которые охватили самые разнообразные сферы - культуру, образование, туризм, спорт и многие другие.