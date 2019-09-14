Эксперты назвали факторы успеха кинотуризма в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Талантливые кинокартины, создание мифов вокруг определенных географических локаций и их грамотное продвижение, а также системная и продуманная поддержка со стороны государства могут стать ключевыми факторами успешного развития кинотуризма в России. Такое мнение высказали в субботу известные российские и зарубежные продюсеры на панельной дискуссии в рамках Форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиум).

Формирование кинотуристского бренда стало одной из основных тем обсуждения на Синепозиуме, наряду с феноменом платного телевидения и стриминговых сервисов, а также созданием кинопроизводственных центров будущего, эволюцией игровой индустрии и другими.

"Кино бесконечно привлекает огромное количество людей, живущих на Земле. Правильно упаковать, правильно маркетингово сопроводить и предложить - вопросы только в этом. Содержательно - это всегда все равно заметные фильмы. Не думаю, что бездарный фильм способен кого-то куда-то привлечь - вне зависимости от того, позитивный образ города там нарисован или негативный", - сказал председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, рассуждая о том, какие фильмы потенциально могли бы привлечь туристов.

Одним из важных моментов в продвижении кинотуристических брендов продюсер назвал создание и развитие мифов, связанных с теми или иными локациями. "Кино - это тоже мифология и создание мифов. Многие туристические места держатся на мифах: Фудзи - не просто самая высокая гора в Японии, это священная гора. Тут вопросы креатива", - считает он.

Кинотуристические продукты

Среди успешных примеров уже работающих туристических маршрутов, связанных с кинематографом, Сельянов привел экскурсии по местам съемок фильма "Брат". "Существуют как официальные, так и огромное количество неофициальных экскурсий по местам, где проходили съемки "Брата"[в Петербурге]", - отметил он. Также Сельянов рассказал, что несколько лет назад в Чикаго, где снималась картина "Брат-2", американской стороной были приобретены авторские права, связанные с посещением съемочных локаций этого фильма. "У нас купили эту лицензию, значит, наверное, есть [экскурсии]", - добавил он.

По его мнению, локации, связанные со старыми отечественными фильмами, также могли бы получить новое развитие. "Фильм "Чапаев", который снимала киностудия "Ленфильм" и который сейчас подзабыт, тем не менее, при желании, можно реанимировать, потому что там мифология грандиозная, и [можно] упаковать это в туристический продукт", - сказал он.

Системная работа над геобрендингом

Режиссер Алексей Герман также согласился с позицией о необходимости формирования "мифологии России". По его мнению, "для того, чтобы этот интерес к какому-то кинематографическому событию, к артисту, к истории начал работать, это должно быть решение огромного комплекса сложнейших проблем - как финансовых, так и культурологических, исторических, производственных".

Герман отметил, что локации прежде всего "должны быть привязаны к чему-то, к какой-то истории, к помощи региона". "Сейчас Россия на культурной карте мира и наши регионы - замечательные, красивые, интересные - занимают недопустимо мало места, и мы в реальности очень мало делаем для того, чтобы это подтолкнуть", - отметил он.

Герман считает, что продвижением тех или иных локаций должна заниматься команда, состоящая из профессионалов разного профиля, и такая работа должна учитывать интересы регионов. "Медленно надо создавать некий системный кодекс того, как интегрировать брендинг и геобрендинг государства, города, региона в какую-то культурную составляющую. Дело в стратегии: если государство будет по-настоящему этим заниматься, то все возможно", - уверен режиссер.

Работа кинематографистов способна оказать значительное влияние на формирование или смену имиджа государства, считает исполнительный вице-президент по производству Legendary TV & Digital Media (американская компания, занимающаяся выпуском кинофильмов) Эшли Райс.

"Вчера я была потрясена, когда смотрела презентацию по локациям в России, которые я никогда раньше не видела. У вас действительно такое разнообразие ландшафтов, и эту информацию нужно распространять, чтобы это имело успех. Я здесь всего два дня, и у меня уже совершенно поменялось видение России - оно стало позитивным, гораздо более современным, чем оно было раньше. Я теперь ищу возможность привезти производство в эту красивую страну, чтобы показать ваши ландшафты и привезти сюда больше людей из нашей страны", - отметила она.

О Синепозиуме

Право провести Синепозиум Петербург завоевал в 2018 году, в предыдущие годы он проходил в Инчхоне (Республика Корея), Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте (США), Барселоне (Испания), Веллингтоне (Новая Зеландия) и других городах мира. 43-й Синепозиум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.