Театры кукол стран Баренц-региона и России собрались на фестивале в Мурманске

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль театров кукол стран Баренц-региона открылся в субботу в Мурманске после многолетнего перерыва. Как сообщили ТАСС в Мурманском областном театре кукол, участниками фестиваля стали полтора десятка театральных коллективов из нескольких регионов России - Мурманска, Псковской, Вологодской и Московской областей, а также Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Международный фестиваль театра кукол, который не проводился несколько лет, возобновился в Мурманске, он пройдет в течение пяти дней", - сказали в театре.

Фестиваль театров кукол Баренц-региона имеет давнюю историю. Впервые он состоялся в 1999 году городе Каликс в Швеции. По задумке организаторов, каждый год он стал проводиться в новом месте в разных странах. Это были Рованиеми (Финляндия), Мурманск, Оулу (Финляндия), Петрозаводск. Однако после 2011 года традиция прервалась - организаторы не смогли найти денег на проведение фестиваля.

В 2019 году фестиваль был возрожден Мурманским областным театром кукол. Его участники - профессиональные театральные коллективы - представят свои лучшие постановки для разных возрастов. Параллельно критики и специалисты актерского мастерства будут проводить мастер-классы и обмениваться опытом.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства региона и Российского союза театральных деятелей. Он пройдет на нескольких площадках Мурманска.

Мурманский областной театр кукол - старейший профессиональный театральный коллектив в регионе. Он был создан в 1933 году.