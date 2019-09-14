Сергей Пускепалис открыл фестиваль провинциальных театров России под Саратовом

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Сергей Пускепалис выступил на фестивале провинциальных театров, открытие которого в субботу вечером состоялось в городе Балашове Саратовской области.

Межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" проходит в регионе уже в третий раз. Фестиваль является местом встречи и обмена опытом актеров театров малых городов. В этом году конкурсная программа включает восемь спектаклей творческих коллективов из Тамбова, Пензы, Борисоглебска, Волгограда и городов Саратовской области - Вольска, Балашова, Балакова и Энгельса. Впервые на фестивале выступят студенты театрального института Саратовской государственной консерватории.

"От имени первого русского драматического театра им. Волкова, на сцене которого президент Владимир Путин открыл Год театра, поздравляю вас с открытием замечательного фестиваля. Благодаря новому театру Балашов стал театральным центром большого пространства Прихоперья", - сказал заслуженный артист РФ, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис.

Фестиваль был открыт спектаклем "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана, которую представил Московский Губернский театр. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры региона, программа театрального праздника включает постановки ведущих театральных трупп России, среди которых Государственный театр Наций, Московский губернский театр, Московский академический театр им. Маяковского, эксцентричный театральный коллектив "Заячий стон". Также на фестивале будут представлены театры из Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Тамбовской областей.

Всего за дни фестиваля будет показано 17 спектаклей разных жанров и направлений. В "Театральном Прихоперье" примут участие более 300 представителей театральных коллективов, зрителями фестивальных спектаклей станут более 5 тысяч зрителей.

Первый межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" состоялся в городе Балашове Саратовской области в 2017 году. Фестиваль был приурочен к открытию реконструированного здания Балашовского драматического театра.