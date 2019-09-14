Кинофестиваль "Послание к человеку" открыли концерт Евгения Маргулиса и фильм о Марадоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Выступление заслуженного артиста России Евгения Маргулиса и российская премьера документального фильма "Диего Марадона" британского режиссера Азифа Кападиа открыли в субботу вечером XXIX Международный кинофестиваль "Послание к человеку", передает корреспондент ТАСС. Почетным гостем фестиваля в этом году стал известный немецкий актер Удо Кир, работающий с режиссером Райнером Вернером Фассбиндером.

"Я думаю, что неделя, которая будет в Петербурге, - это будет действительно уникальная неделя лучшего, неповторимого мирового кино. И та цифра, которая сегодня прозвучала, - 98 стран - такого, я думаю, нет даже на Каннском фестивале. Это действительно уникальная цифра, и я надеюсь - обещать не могу, но 30-й фестиваль, который будет в следующем году, мы встретим цифрой 100", - сказал на торжественной церемонии открытия на Дворцовой площади президент кинофестиваля "Послание к человеку", режиссер Алексей Учитель.

В 2019 году на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 70 фильмов. Зрителей на протяжении ближайших семи дней ждут около трех десятков российских и восемь мировых премьер. "Я рассматриваю нынешний фестиваль как некую генеральную репетицию, потому что в следующем году фестивалю 30 лет, и это уже серьезная цифра. Будем надеяться, что в следующем году мы проведем, как минимум, не менее интересный фестиваль и постараемся сделать его еще более разнообразным и любопытным", - рассказал Учитель на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС перед открытием фестиваля.

Наряду с Маргулисом и его коллективом, которые исполнили такие хиты, как "Шанхай-Блюз", "Соль мажор" и многие другие, в музыкальной программе открытия принял участие симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Первым кинопоказом смотра стала премьера фильма об аргентинском футболисте Диего Марадоне, построенном на уникальных архивных записях - от главных футбольных матчей до кадров из семейных архивов. Зрителям демонстрировали его на огромном экране площадью более ста квадратных метров, размещенном у Зимнего дворца. Мировая премьера этой картины состоялась на Каннском кинофестивале.

"Когда произносится имя Марадона, то возникают сразу тысячи образов. Вся его жизнь, все, что он творит - хорошего и плохого, все это не похоже ни на что. Мы открываем фильм про человека, который уникален не только как футболист - он точно имеет свое послание ко всем нам, и я думаю, что сегодня оно как раз прозвучит и прозвучит неординарно, эмоционально, и мы откроем какие-то новые границы. Ну а любовь к футболу - у нас в стране она безгранична", - рассказал журналистам о фильме открытия Учитель.

О фестивале

XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" будет проходить в Санкт-Петербурге по 21 сентября. Показы будут в киноцентре "Великан", кинотеатре "Аврора", на киностудиях "Лендок" и "Ленфильм", а также на других городских площадках. ТАСС выступает информационным партнером кинофестиваля.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.