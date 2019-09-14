Германскому актеру Удо Киру вручили награду кинофестиваля "Послание к человеку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Знаменитому германскому актеру Удо Киру, протеже Райнера Вернера Фассбиндера, сыгравшему более 200 ролей в кино, вручили награду XXIX Международного кинофестиваля "Послание к человеку" за вклад в кинематограф. Актер принял награду на церемонии открытия киносмотра, состоявшейся в субботу вечером на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

"Все-таки удивительное дело, когда человек талантлив, когда он обладает какой-то поразительной человеческой энергией, причем положительной. Как он удивительно сегодня на пресс-конференции [в петербургском пресс-центре ТАСС] не только завел всех, а сразу влюбил в себя. Это качество не просто актера, а большого человека. Я рад, что на открытии нашего фестиваля мы вручаем этот приз потрясающему актеру Удо Киру", - представил артиста президент кинофестиваля "Послание к человеку", режиссер Алексей Учитель.

Кир поблагодарил за приглашение приехать в Петербург. "Я только что приехал из Венеции, до этого был в Каннах на фестивале. Я говорю это совершенно не для того, чтобы сделать себе рекламу. Я стою здесь, на сцене XXIX "Послания к человеку". Вы знаете, этот петербургский фестиваль, он, конечно, не известен в мире так, как известен Берлинский, Каннский. Но мое сердце по-человечески принадлежит именно таким фестивалям. А знаете почему? Потому что большие фестивали - они про рекламу, у них другая программа, а то, что вы увидите здесь, вы нигде в другом месте не увидите. Я посмотрел каталог фильмов, здесь гораздо ниже бюджеты, но, может быть - гораздо выше таланты", - сказал Кир.

Учитель обратился к актеру со сцены, пригласив его принять участие - в любом качестве - в юбилейном, 30-м по счету "Послании к человеку" в следующем году. Кир ответил знаменитой фразой персонажа из фильма "Терминатор": "I'll be back" ("Я вернусь").

15 сентября в кинотеатре "Аврора" актер представит зрителям российскую премьеру фильма "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула в рамках фестивальной программы "Кино Сверхреальности". Лента, в которой Кир сыграл одну из ролей, снята по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. Она рассказывает о периоде Второй Мировой войны устами шестилетнего ребенка, потерявшего семью и вынужденного в одиночестве скитаться от деревни к деревне и бороться за свою жизнь. Мировая премьера фильма состоялась 2 сентября на Венецианском фестивале.

XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября. В конкурсные программы вошли 70 фильмов, в том числе восемь мировых премьер, и более 30 российских. ТАСС выступает информационным партнером кинофестиваля.