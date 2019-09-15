Мединский высоко оценил усилия Узбекистана по сохранению ремесленничиства

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль народно-прикладного искусства в Коканде свидетельствует о внимании, которое власти Узбекистана уделяют сохранению народного творчества и ремесленничества, заявил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Это очень важно в наше время, в эпоху глобализации, когда мы по сути теряем свои корни", - рассказал Мединский корреспонденту ТАСС после церемонии торжественного открытия мероприятия, в котором принимают участие сотни признанных мастеров кустарного производства из десятков стран. По мнению российского министра, в настоящее время мы забываем старые песни, не умеем танцевать народные танцы, не помним язык наших бабушек.

"Мы стремительно унифицируемся, это очень опасно, потому что таким образом мы можем полностью потерять свое собственное я", - подчеркнул глава министерства культуры РФ. По его словам, "мы сильны именно тем, что помним свою традицию, помним свою семью, своих предков". Он отметил, что именно на сохранение всего этого направлено мероприятие, в котором он принимает участие.

По решению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, международный фестиваль народно-прикладного искусства в древнем Коканде, некогда бывшем столицей обширного государства на великом Шелковом пути будет проводится один раз в два года. "Целями этого форума является укрепление дружбы и культурно-гуманитарных связей между народами, сохранение и возрождение древних традиций ремесленничества", - сказал Мирзиёев, приветствую участником мероприятия.

Программа пятидневного фестиваля предусматривает знакомство его участников с достопримечательностями таких широко известных ремесленнических городов Ферганской долины как Коканд, Риштан и Маргилан, а также проведение недели моды "Kokand fashion", парад-шествие ремесленников, смотры-конкурсы, выставка-продажа предметов прикладного творчества, тренинги и мастер-классы, концертные программы. Запланирована также научно-практическая конференция, которая обсудит перспективы развития ремесленничества и народно-прикладного искусства.

В масштабном фестивале участвуют мастера народно-прикладного искусства из Архангельской, Московской, Тамбовская области, Башкортостана, Татарстана и других регионов России, которые привезли на суд местных зрителей изготовленные вручную уникальные женские украшения, фарфоровые изделия, предметы быта и интерьера.