"Имперский русский балет" начал гастроли в Австралии

КАНБЕРРА /Австралия/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Гастроли театра "Имперский русский балет" открылись в воскресенье в Канберре постановкой "Лебединое озеро" на музыку Чайковского. Спектакль длился 2,5 часа. Задолго до начала спектакля зал национального театрального центра города, вмещающий более 1,2 тыс. зрителей, оказался заполнен.

По словам художественного руководителя театра заслуженного деятеля искусств России Гедеминаса Таранды, выбор спектакля не случаен. "Австралийцы уже знакомы с этим балетом, и когда мы привозили его сюда в первый раз, несколько лет назад, он пользовался необычайной популярностью. Здесь вообще с большой любовью и уважением относятся к русскому классическому балету, поэтому у нас уже почти на все спектакли билеты раскуплены полностью", - сказал он.

Несмотря на то, что это не первые выступления "Имперского балета" в Австралии, местная публика с нетерпением ждала начала его гастролей. В беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Австралии Алексей Павловский подчеркнул, что русское искусство и русская культура пользуются вниманием, интересом и любовью во всем мире и Австралия - не исключение. "Важность такого рода мероприятий переоценить сложно, особенно сейчас, когда в отношениях между странами существуют некоторые разногласия. Но мы видим, что даже в такие непростые времена культура и искусство формируют новые живые связи между народами", - отметил он.

Как отметили организаторы гастролей, билетов на большинство спектаклей уже давно нет в продаже, несмотря на то, что театр "Имперский русский балет" выступит более 55 раз в 24 городах Австралии и 14 - в Новой Зеландии. Сами же гастроли продлятся два с половиной месяца и закончатся 30 ноября в новозеландском Веллингтоне. В них участвуют 40 исполнителей балета, среди которых солисты театра и кордебалет.

Театр "Имперский русский балет" был основан в 1994 году солистом Большого театра Гедиминасом Тарандой по инициативе балерины Майи Плисецкой.