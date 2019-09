Артисты из Японии, Колумбии и России победили на фестивале циркового искусства "Идол"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Братья Мартинес с номером "Икарийские игры" (Япония - Колумбия) и жонглеры в воздухе "Ритуальная Индия" под руководством заслуженной артистки РФ Елены Бараненко (Россия) получили "Золотого идола" на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол", который проходит в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Серебряный идол" достался силовой паре "Дуэт Виталис" (Перу), аттракциону со львами "Принц цирка" под руководством заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова и воздушным гимнастам на ремнях "The Same" в исполнении Алексея Ишмаева и Павла Майера (Россия). А эквилибрист на мотоцикле "Вэсли Виллиамс - колесо чудес" (США), гимнасты на партерной рамке с подкидной доской "Too fat to fly" (Бельгия - Великобритания) и воздушный полет "Аэростат" под руководством Вилена Головко (Россия) были награждены "Бронзовым идолом", отметили в пресс-службе.

Зрители были солидарны с профессиональным жюри в отношении братьев Мартинес и силовой пары "Дуэт Виталис", а бронзу они отдали Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру .

Жюри представителей медиа распределило свои оценки в другом порядке. Первое место досталось Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру, второе - силовой паре "Дуэт Виталис", а братья Мартинес оказались лишь на третьем месте.

Темой фестиваля в этом году стала русская живопись. В частности, в программе были номера по картине Ивана Айвазовского "Буря на море" и работе Казимира Малевича "Черный квадрат", а также по произведению Валентина Серова "Девочка с персиками".

VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2019" проходит с 12 по 22 сентября, в нем принимают участие артисты из 13 стран. По итогам конкурса три состава международного жюри (деятели культуры, представители медиа и зрители) вручали свои награды за первое, второе и третье место. Главный приз фестиваля - "Золотой идол" - вручается по решению судейства за самый зрелищный и безупречно исполненный номер.