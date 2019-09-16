Первый международный конкурс вокалистов памяти Кобзона пройдет в Чите

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный конкурс вокалистов "Я люблю тебя, жизнь", посвященный памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, пройдет с 16 по 18 октября в Чите, сообщили в понедельник ТАСС в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

Кобзон с 1997 года и вплоть до своей смерти в августе 2018 года представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.

"С 16 по 18 октября в Забайкальской краевой филармонии пройдет первый международный конкурс вокалистов "Я люблю тебя, жизнь", посвященный памяти Иосифа Кобзона. Председателем жюри конкурса станет Евгений Кунгуров - российский оперный и эстрадный певец, ведущий телепередачи "Романтика романса" на телеканале "Культура", - сказал собеседник агентства.

Принять участие в конкурсе смогут профессиональные исполнители в возрасте от 18 до 40 лет.

Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края.

В октябре 2017 года в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне 2018 года "звезду" народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы. С 2004 года в поселке Агинское проводился турнир по боксу на призы Кобзона, который с 2018 года проводят в память о нем. Кроме того, в августе этого года, в первую годовщину смерти певца, мемориальную доску в память о нем открыли на здании читинского Дома офицеров.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец был похоронен с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы.