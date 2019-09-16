Театральная олимпиада и ТАСС запускают виртуальные экскурсии по Александринскому театру

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Виртуальные экскурсии по одному из самых известных театров России - Александринке - запущены в рамках проекта "День театра". Эта совместная работа ТАСС и Театральной олимпиады приурочена к Году театра в России, официальным информационным партнером которого выступает агентство.

Видеопроекты в формате 360°, ориентированные на популяризацию российской культуры, - одно из новых направлений работы ТАСС. Они позволяют сохранить культурное наследие страны в цифровом формате, а также сделать его доступным для аудитории из любого региона России и мира. Виртуальная экскурсия по Александринскому театру будет доступна посетителям сайта tass.ru с понедельника.

Зрители получат уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть один день из жизни первого публичного театра России, учрежденного государственным указом императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году. Они смогут понаблюдать за изготовлением декораций и приготовлением костюмов, увидеть работу гримеров и побывать на репетициях и посмотреть спектакль из-за кулис. Каждый пользователь также узнает об истории и малоизвестных фактах из театральной жизни. Виртуальную экскурсию дополняют цитаты актеров, композиторов, художников по костюмам и свету, - всех тех, от кого зависит успех спектакля.

Путешествие по Александринскому театру стало новой главой проекта "День театра". Первым пунктом виртуального турне стал Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В планах агентства - подготовка экскурсий по Большому драматическому театру имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге и Новосибирскому государственному театру оперы и балета.

О Театральной олимпиаде

Одно из ключевых событий Года театра в 2019 году - Театральная олимпиада, в рамках которой в России пройдут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы ведущих театральных деятелей мира.

Основная площадка Олимпиады - Александринский театр в Санкт-Петербурге. Олимпиада примет спектакли из 21 страны, покажет лучшие спектакли России, всего в программе более 50 российских и зарубежных постановок. В этом году Олимпиада проходит в девятый раз и впервые в своей истории - одновременно в России и Японии.

Театральная олимпиада была основана 25 лет назад, в 1994 году, по инициативе всемирно известного театрального режиссера Теодороса Терзопулоса и впервые проведена в 1995 году на родине театра, в Греции, в городе Дельфы. Цель Олимпиады - показ лучших достижений современного театра, единение разных театральных школ, диалог их основателей и зрителей.

Оператор мероприятий Театральной олимпиады 2019 года в России - дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума, который с 2012 года каждый год проходит в городе. В 2019 году Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября, одним из главных его событий станет торжественное закрытие Театральной олимпиады. Организаторы форума - правительство России, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.