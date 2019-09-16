Новым директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Татьяна Волосатова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Софья Грачева покинула пост директора государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", новым директором назначена Татьяна Волосатова. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

"Произошла смена директора РОСИЗО. Мы очень благодарны Софье Михайловне Грачевой, которая пришла в РОСИЗО в очень непростой период жизни этого учреждения и начала решать проблемы, которые накопились", - сказал Кононов.

По его словам, Грачева переводится на другой участок работы, подробности будут объявлены позднее. "Я сегодня представил коллективу нового директора - им стала Татьяна Волосатова, человек, который долго работает в РОСИЗО и непосредственно участвовал в ряде проектов, в том числе в работе над передвижной выставкой "Сокровища России", - отметил собеседник агентства.

"Новый директор продолжит решение вопросов имущественного блока, работу по созданию позитивного имиджа РОСИЗО - это особенно важно, так как в этом году учреждению исполняется 60 лет", - сказал Кононов. Одним из важнейших вопросов будет и процесс передачи Государственного центра современного искусства в ведение Пушкинского музея, о чем было объявлено ранее.

Предыдущий директор РОСИЗО Софья Грачева была назначена на этот пост в декабре прошлого года на фоне скандала с многомиллионными премиями, которые выписывало себе прежнее руководство музейно-выставочного центра.

В конце октября 2018 года и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее занимавшая должность замдиректора. Согласно данным радиостанции "Говорит Москва", за первый месяц работы ей было начислено 3734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В министерстве позже провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о премиях, пообещав принять "самые жесткие меры". Итоги проверки были переданы в правоохранительные органы.

О РОСИЗО

РОСИЗО - это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. единиц хранения.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач РОСИЗО - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.