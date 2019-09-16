Театр танца из Севастополя откроет фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья"

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья" откроется выступлением Ставропольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Зрителям представят спектакль "Нотр-Дам-де-Пари" по мотивам романа Виктора Гюго, сообщила пресс-служба Ставропольской государственной филармонии.

"Хореографический спектакль перенесет зрителей в XIX век, в Париж, где под стенами легендарного Собора Парижской Богоматери разворачиваются события, описанные в произведении <…> Эксклюзивное музыкальное оформление спектакля, авторские тексты на русском языке, специально написанные для обновленной постановки, уникальная хореография - все это найдет отклик в сердце каждого зрителя", - говорится в сообщении.

Открытие пятидесятого краевого фестиваля "Музыкальная осень Ставрополья" состоится 1 октября в Ставропольском дворце культуры и спорта. На следующий день в краевой филармонии пройдет вечер инструментальном музыки. Перед зрителями выступят скрипач Павел Милюков, играющий в настоящее время на скрипке работы Антонио Страдивари, виолончелист Александр Князев, пианист Андрей Коробейников и симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии.

3 октября дворец культуры и спорта примет российскую рок-группу "Кипелов". 4 октября фестиваль продолжится в краевой филармонии, где выступит старейший музыкальный коллектив России - Государственная академическая хоровая капелла Санкт-Петербурга. Капелла представит русскую духовную хоровую музыку и русские народные песни. Закроется фестиваль 5 октября выступлением оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.