Северный фестиваль пройдет в Сыктывкаре с участием театров из регионов СЗФО и Италии

СЫКТЫВКАР, 16 сентября. /ТАСС/. Третий Северный театральный фестиваль состоится в Сыктывкаре с 27 сентября по 12 октября с участием 12 театров из восьми регионов Северо-Запада, а также из Италии. На этот раз фестиваль пройдет под девизом "Современный театр - молодому зрителю", заявленные постановки ориентированы в первую очередь на молодежь, сообщил журналистам заместитель директора Академического театра драмы имени Виктора Савина Владимир Казаковцев.

"Впервые наш фестиваль проводится столь масштабно - 19 спектаклей от 12 театров из восьми регионов Северо-Запада, а также наш специальный гость - коллектив Paolo Avataneo Entertaiment из Италии. Фестиваль пройдет под девизом "Современный театр - молодому зрителю". Театры готовят много сюрпризов и провокаций, скандалов в хорошем смысле этого слова. Это будет настоящий праздник для любителей театра", - сказал замдиректора.

По словам члена жюри фестиваля, театрального критика, преподавателя Колледжа искусств Коми Веры Морозовой, в афише заявлены спектакли для разного возраста. Так, Котласский драматический театр покажет "Недоросля" по Фонвизину, Вологодский театр для детей и молодежи - мелодраму "Сотворившая чудо" по пьесе драматурга Уильяма Гибсона, которая основана на реальных событиях. Санкт-Петербургский театр на Васильевском представит спектакль "Мертвые души Гоголя" и комедию "Человек из машины", Новгородский академический театр имени Достоевского - "Пиковую даму" по повести Пушкина, Архангельский молодежный театр - "Братьев Карамазовых" по Достоевскому, Мурманский областной драмтеатр - комедию "Профи", Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке - постановку "Обыкновенные чудики" по рассказам Василия Шукшина.

Театр драмы имени Виктора Савина на правах принимающей стороны представит три спектакля: "Горе от ума" по пьесе Грибоедова, антиутопию "Зверь" и сказку "Синяя птица". "Спектакль "Зверь" пытается дать ответы на вопросы, которые волнуют современных молодых людей - о проблемах экологии, обстановке в мире, извечной проблеме войны и мира. В спектакле есть любовь, предательство, много философии, он заставляет задуматься", - пояснил режиссер Театра драмы Денис Рассыхаев.

Как отметил директор театра Михаил Матвеев, после каждого спектакля состоится его обсуждение с участием членов жюри, об этом просили участники фестиваля. В жюри помимо Веры Морозовой - сыктывкарский драматург Любовь Терентьева, Вера Сердечная из Краснодара, гость из Сербии Драгана Бошкович и драматург Павел Подкладов.

Подведение итогов фестиваля и церемония награждения состоится 15 октября на открытии в Сыктывкаре Всероссийского театрального марафона в Северо-Западном федеральном округе - Республика Коми первой примет марафон на территории округа, отметил Матвеев.