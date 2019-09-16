Северо-Осетинский ТЮЗ "Саби" будет гастролировать по Южной Осетии несколько раз в год

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Единственный в Северной Осетии театр юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "малыш") планирует увеличить количество гастролей по Южной Осетии до нескольких в год, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Асланбек Галаов.

"Весной мы совершили пробный гастрольный тур по Южной Осетии, чтобы посмотреть, как примет зритель спектакли. А ведь предпоследний раз "Саби" выезжал туда еще в 1983 году, при Советском Союзе. Мы увидели восторженный интерес наших маленьких зрителей в Южной Осетии, поэтому будем планировать несколько поездок в год, поквартально, но уже и с русскоязычными спектаклями", - сказал он.

В Южной Осетии Театр юного зрителя "Саби" в рамках проекта "Культура малой родины" провел шесть показов, в том числе один благотворительный. Более 2 тыс. зрителей посмотрели постановки на осетинском языке - "Легенду гор" режиссера Амзора Баракова для аудитории категории "6+", а также спектакль "Арсой" режиссера Натальи Саламовой - для более юного зрителя от трех лет, уточнил Галаов.

"В планах театра - показать в этом году в Южной Осетии премьерный спектакль этого года "Нарты и золотое яблоко" по мотивам нартского эпоса (бытует у ряда народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС). Это захватывающая история о рождении, странствиях и подвигах сыновей старейшего нарта Уархага - Ахсаре и Ахсартаге, от которых начался род героев-богатырей. Путешествие в далекое прошлое нашего народа, связанное с рождением и судьбой наших предков - великих нартов. Дети обязаны знать историю наших предков, поэтому мы стараемся создавать не обобщенные сказки народов мира, а спектакли, которые близки нашим народам", - добавил худрук театра.

Театр юного зрителя (ТЮЗ) "Саби", был основан в 1940 году как театр кукол и в 1991 году переименован в ТЮЗ, занимается постановками и прокатом спектаклей для детей. В репертуаре - драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках, при создании которых широко использован русский и осетинский фольклор, в том числе нартский эпос. Театр неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.