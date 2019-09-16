Севастополь принял эстафету Всероссийского театрального марафона

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Севастополь в понедельник принял эстафету Всероссийского театрального марафона. Три вечера на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского свои спектакли будет показывать Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

"Сегодня вечером Севастополь принял эстафету театрального марафона. На сцене театра имени Луначарского передан символ Года театра - статуэтка, напоминающая древнегреческий амфитеатр. Словно олимпийский факел, он передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону", - рассказал собеседник.

По данным пресс-службы, крымскотатарский театр из Симферополя будет в Севастополе выступать 16-18 сентября. На два первых вечера запланированы музыкальные программы, в том числе с исполнением народных песен на крымско-татарском языке. 18 сентября артисты сыграют в сказке для детей "Красавица и чудовище".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.