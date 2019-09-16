Выставка "Русский Йорданс" открывается в Пушкинском музее в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выставка "Русский Йорданс". Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России" открывается в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) в Москве во вторник и продлится до 30 ноября включительно. Впервые будут представлены практически все произведения художника из собраний российских музеев.

"Эта выставка - это, в сущности, начало цикла, посвященного истории русского коллекционирования", - отметила в беседе с журналистами накануне открытия выставки директор музея Марина Лошак. Следующим проектом цикла станет выставка, посвященная неаполитанскому художнику эпохи барокко Луке Джордано. Также музей планирует выставку, посвященную эпохе Древнего Египта.

В состав экспозиции "Русский Йорданс". Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России" вошли 18 картин и 31 рисунок, отражающие основные этапы творческой биографии мастера, разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля. "В музеях России находятся вещи разных периодов, отражающие разные движения биографии художника. Очень высокого качества вещи, мы пытались показать все самые главные", - сказала Лошак.

Это работы из собраний ГМИИ им. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Важной частью экспозиции стали четыре картины, предоставленные российскими региональными музеями, - "Христос и самаритянка" (Нижегородский государственный художественный музей), "Мелеагр и Аталанта" (Екатеринбургский музей изобразительных искусств), "Павел и Варнава в Листре" и "Пир короля" (обе - Пермская государственная художественная галерея). Эти произведения до сих пор были малоизвестны, как специалистам, так и широкой публике.

Впервые в Москве будет выставлена работа "Оплакивание Христа", хранящаяся в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Произведение во второй раз (после Государственного Эрмитажа) за 225 лет покинуло лавру для экспонирования в ГМИИ им. Пушкина.

В музее добавили, что в течение последних лет несколько картин художника прошли серьезную реставрацию, над их изучением работали ведущие российские ученые. В частности, картина "Мелеагр и Аталанта", прежде считавшаяся репликой известного произведения Йорданса, на основании обнаруженной реставраторами авторской подписи была определена как подлинная работа мастера, относящаяся к раннему периоду его творчества.

О художнике

Якоб (Жак) Йорданс (1593-1678) - один из самых значительных живописцев фламандской школы наряду с Рубенсом и Ван Дейком. Он работал практически во всех жанрах: создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение бытовым композициям с элементами бурлеска. В юном возрасте Йорданс начал учиться живописи у популярного в свое время антверпенского исторического живописца и портретиста Адама ван Ноорта, который сейчас также известен как один из учителей Рубенса.

Произведения Йорданса отличают барочная выразительность пластических форм, прославляющая красоту и изобилие материального мира, торжественное звучание колорита и изобретательность в построении композиции. Он уравнял в своих работах возвышенные и земные темы, что отвечало общей жизнеутверждающей направленности фламандского искусства. В творческом формировании художника важным этапом стало такое интернациональное течение, как караваджизм, однако Йорданс, как отмечают эксперты, остался независимым в глубоко индивидуальных живописных приемах и тематике своего искусства.