Петербургская музкомедия покажет юбилейный концерт "Нам - 90!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Труппа Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии отметит во вторник свой юбилей гала-концертом "Нам - 90!", где соединятся все вехи его истории. Об этом сообщил ТАСС гендиректор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф.

"Праздничное обозрение при участии артистов разных поколений представит фрагменты и музыкальные номера из самых известных постановок прошлых лет, вошедших в золотой фонд российского музыкального театра. И это будет лучшим ответом о скорой смерти оперетты как жанра. Раньше была философия - графья и бароны никому не нужны, сегодня философию диктует рынок, утверждающий, что любая классическая оперетта - это дорого. Но жанр продолжает жить и радовать тысячи зрителей, что доказали и наши недавние гастроли на Дальнем Востоке", - сказал руководитель театра.

По его словам, юбилейный сезон труппы будет на редкость гастрольным. Благодаря фестивалю "Золотая маска" петербургская музкомедия уже в этом месяце покажет в Новосибирске свой лучший спектакль последних лет - мистерию Георгия Фиртича "Белый. Петербург", удостоенный многих премий. Труппу ждут в Петрозаводске, в Сургуте. Зрители Таллина увидят в исполнении петербуржцев мюзикл "Канкан". "Это радостно, что нас сегодня хотят видеть по всей стране", - сказал Шварцкопф, добавив, что Петербургская музкомедия "входит ныне в число ведущих музыкальных театров не только России, но и всей Европы".

Половину его репертуара составляют оперетты и столько же - лучшие мировые мюзиклы, которые пользуются большой популярностью, и на которых выросло новое поколения молодых мастеров сцены. Ближайшей премьерой юбилейного сезона станет в декабре романтическая оперетта петербургского композитора Сергея Баневича "Стойкий оловянный солдатик", адресованная юной аудитории (постановка Анастасии Удаловой). А на май запланирована премьера мюзикла Клода-Мишеля Шенберга и Алена Бублиля "Мисс Сайгон". На эту постановку приглашен голландский режиссер Корнелиус Балтус.

Самая яркая страница в летописи Театра музыкальной комедии связана с Великой Отечественной войной, когда труппа в течение всех 900 блокадных дней, теряя своих артистов, жила и работала в осаде. Труппа не только играла спектакли, но и показывала премьеры, самой знаменитой из которых стала героическая оперетта "Раскинулось море широко", показанная в 1942 году.