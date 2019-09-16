Областной фестиваль детских писателей открывается в Подмосковье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый областной фестиваль детских писателей и поэтов "Край мой любимый" пройдет на территории более 20 муниципалитетов Подмосковья с 17 по 21 сентября, гости мероприятия смогут посетить 25 встреч с авторами детских произведений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"17-21 сентября Московская губернская универсальная библиотека при поддержке Министерства культуры Московской области проведет первый областной фестиваль детских писателей и поэтов "Край мой любимый". Фестиваль посвящен 90-летнему юбилею со дня образования Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней запланировано проведение 25 встреч с литераторами, пишущими для детей. Своими произведениями с гостями фестиваля поделятся порядка 60 авторов и 80 творческих коллективов.

"В Подмосковье проживают 116 детских авторов, и наш фестиваль - это замечательный повод подарить детям праздник, а писателям и поэтам - благодарных слушателей", - приводятся в сообщении слова организатора фестиваля, заместителя директора по работе с детьми Московской губернской универсальной библиотеки Ольги Кубышкиной.

Также для юных гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа с участием детских музыкальных и танцевальных коллективов. Кроме того, запланировано проведение книжных ярмарок, выставок книг и детских рисунков, фотосессий с ростовыми куклами в образе известных литературных героев. Мероприятие пройдет на территории 21 муниципалитета Подмосковья. Вход на площадки фестиваля свободный.